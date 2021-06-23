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Любовь со школьной скамьи: Как выглядит жена Гарри Кейна

23 Июня 2021, 18:15,

Если посмотреть на жён большинства футболистов, то практически каждая вторая – модель. Их страницы в инстаграме наполнены дорогими вещами, постоянными путешествиями и роскошью. И крайне редко встретишь скромных девушек, таких как Кэти Гудленд – супруги Гарри Кейна.

История любви Гарри и Кэти достойна экранизации. Они знают друг друга с самого детства – выросли в одном дворе, затем ходили в одну школу. Сначала просто дружили, а затем поняли, что не могут жить друг без друга. В 2017-м во время отпуска на Барбадосе Гарри сделал Кэти предложение. И, конечно же, она сказала «да».

Сейчас Гарри и Кэти воспитывают двух дочек, сына и души не чают друг в друге. Достаточно посмотреть их совместные фотографии, и сразу станет понятно, что между ними – настоящая любовь.

Кэти является фитнес-тренером, а также занимается благотворительностью. Кейн в своих интервью неоднократно признавался, что благодарен судьбе, которая свела его с Кэти.

 








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Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
Теги: Гарри Кейн, девушки Евро-2020, Кэти Гудлэнд
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Комментарии (1)
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0
MDMA1
23 Июня 2021, 19:30

страшная и жирная

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