Любовь со школьной скамьи: Как выглядит жена Гарри Кейна

Если посмотреть на жён большинства футболистов, то практически каждая вторая – модель. Их страницы в инстаграме наполнены дорогими вещами, постоянными путешествиями и роскошью. И крайне редко встретишь скромных девушек, таких как Кэти Гудленд – супруги Гарри Кейна.

История любви Гарри и Кэти достойна экранизации. Они знают друг друга с самого детства – выросли в одном дворе, затем ходили в одну школу. Сначала просто дружили, а затем поняли, что не могут жить друг без друга. В 2017-м во время отпуска на Барбадосе Гарри сделал Кэти предложение. И, конечно же, она сказала «да».

Сейчас Г арри и Кэти воспитывают двух дочек, сына и души не чают друг в друге. Достаточно посмотреть их совместные фотографии, и сразу станет понятно, что между ними – настоящая любовь.

Кэти является фитнес-тренером, а также занимается благотворительностью. Кейн в своих интервью неоднократно признавался, что благодарен судьбе, которая свела его с Кэти.