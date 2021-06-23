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Андронов: «Просто скажу Саламычу: Спасибо за ЧМ-18! И не брошу в него камень»

23 Июня 2021, 17:45,

Экс-комментатор каналов «НТВ+» Алексей Андронов встал на сторону главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который стал едва ли не главным виновником результатов сборной России на Евро-2020.

- Такое ощущение, что в высших эшелонах власти уже определили виноватого. Черчесова ждет товарищеский суд - ну как в «Афоне». И последующая отставка. На мой взгляд, это - нечестно, - написал Андронов в «Телеграме».

- Да, за результат всегда отвечает главный тренер. Да, Черчесов наделал ошибок. Но - Черчесов не что иное, как продукт нашего футбола! Как и Дзюба, кстати.

Когда в нашем футболе работали Романцев и Газзаев, Семин и Бердыев - наши клубы брали еврокубки, а сборная - бронзу Евро. Расли и развивались Березуцкие, Игнашевич, Жирков, Акинфеев, Аршавин, Кержаков, Анюков, Широков, Павлюченко, Погребняк, Зырянов. Мощнейший отрезок карьеры проводил Семак.

Что сейчас? Черчесов виноват, что не родил и не воспитал защитника сильнее Семенова, а опорника лучше Оздоева?

А где все те уважаемые (и не очень) люди в дорогих костюмах, которые форсили лимит? Принимали эту высшую степень разврата для игроков? Подписывали с ними такие контракты, что игравшие рядом легионеры крутили пальцем у виска?

Вы не хотите, господа хорошие, выйти из сумрака? Разделить ответственность?

Зарплата Черчесова - космическая ошибка и глупость. Но это не ЕГО ошибка, он ее себе не назначал.

Да, он провалился. Но один ли он? Очень вряд ли. Но, похоже, решение сделать крайним его уже принято. Уже говорили с Семаком. Уже ищут выходы на Йоахима Лёва (без комментариев). Уже Фонсека на горизонте...

А я просто скажу Саламычу: Спасибо за ЧМ-18! И не брошу в него камень.

Никогда Никита Мазепин не поедет как Льюис Хэмилтон. Опередить разово - может. Системно - нет.

Гранаты у вас не той системы, господа в дорогих костюмах...

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Станислав Черчесов, Алексей Андронов, Женская Сборная России
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Комментарии (4)
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0
CERG
23 Июня 2021, 19:19

Его заслуга там ноль, это пусть Спирит, Диман, Юбор и другие ребята) кланяются в ножки Дзюбе.

2
Карыч Кар
23 Июня 2021, 18:07

Что выдающегося показали на ЧМ-18? Не смеши, Андронов!

0
CERG
23 Июня 2021, 19:20

Спроси у испанцев и хорватов.

0
Карыч Кар
23 Июня 2021, 19:40

А что никакая Испания и вполне средняя, но удачливая Хорватия, - это выдающийся результат? Не смеши!

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