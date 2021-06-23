Терёхин: «Бельгия нас шагом обыграла, с финнами просто повезло, а с Данией вообще ничего»

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги выступлению сборной России на чемпионате Европы.

- Насколько такой разгром от Дании оказался для вас ожидаемым?

- Я не думал, что нам забьют так много. Я изначально говорил, что Дания будет фаворитом в этой встрече. Это и подтвердилось. Когда мы пропустили третий гол, уже началось шатание. Плюс еще Сафонов несколько раз выручил, могло быть и больше.

- Кстати, как можете оценить игру Сафонова?

- Он хорошо отыграл. Я считаю, что надо ставить пацана играть. Он ещё молодой, это же перспектива на будущее. Пусть набивает, уже как основной вратарь сборной.

- Что в решающем матче не получилось у нашей команды?

- У нас ничего не получилось. Ни в атаке, ни в обороне я ничего не увидел. И причем не только в последнем матче. Бельгия нас шагом обыграла, с финнами просто повезло, гол забил Миранчук, а с Данией вообще ничего. Все три матча сыграли плохо, я так считаю.

- Общее выступление команды можно назвать полным провалом?

- Говорить можно, что угодно. Просто мы все матчи сыграли плохо, поэтому и такой результат. У нас не было никакой игры.

- Не было ощущения, что в матче с Данией наша сборная вышла играть на нулевую ничью?

- Скорее всего, так и было. Ничья нас устраивала, и наверняка это в голове сидело у футболистов. Главное не проиграть, а если будет шанс, то на контратаке что-то сыграть. Да, скорее всего, так и есть.

- Это действительно максимум для такого состава?

- Сложно сказать. Пусть теперь тренерский штаб анализирует, что у них не получилось, почему не получилось. Со стороны можно говорить, что угодно, но нужно внутри команды разобраться, как так все получилось, что мы провели такие провальные игры.

- Как считаете, что теперь ждет Станислава Черчесова?

- Это будут разговаривать руководители. Оставят Черчесова или не оставят - можно только догадываться. Какое они решение примут, так и будет. Пока раньше времени, что говорить, посмотрим.

Николай Алексеев

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