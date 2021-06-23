Сборная Швейцарии - как долго задержится на чемпионате Европы

Сборная Швейцарии не смогла пробиться в плей-офф ни с первого, ни со второго мест – по итогам групповой стадии «часовщики» остались третьими, однако новый формат Евро-2020 позволяет им надеяться на выход в следующую стадию. Владимир Петкович, несущий ответственность за результаты швейцарской дружины, может возглавить питерский «Зенит» – данной информацией владели на днях зарубежные СМИ. Швейцарцы потеряли важные очки в игре с Уэльсом, а затем уступили по всем статьям «скуадра адзурра». Победа над турками, видимо, не принесёт никаких дивидендов «часовщикам».

Главное разочарование

Рикардо Родригес, которого итальянские журналисты провожали в «Локомотив» летом 2020 года, трижды выходил на поле на Евро-2020, но не отметился результативными действиями. Защитник «Торино» – один из самых опытных игроков «часовщиков» нынешнего созыва (в его активе 84 матча и 9 точных ударов), но удручающий сезон в Серии А оказал огромное влияние на его психологическое состояние. Если физически швейцарец с чилийскими корнями был готов на 100%, то ментальный настрой оставлял желать лучшего. Швейцарец, скорее всего, сменит клубную прописку в ходе летнего трансферного окна – экс-игроку «Милана» могут помочь «Кальяри» и «Рома», заинтересованные в его переходе. Не проявил себя и Ремо Фройлер, защищающий цвета «Аталанты». Хавбек, разрывающий Серию А точными передачами вразрез и идеально играющий на перехватах, блёкло смотрелся на Евро-2020. Если в «Аталанте» у него установлен незримый контакт с де Роном, то с Джакой швейцарец взаимодействует несколько хуже.

Кто из запасных мог бы усилить сборную Швейцарии?

Кристиан Фасснахт неплохо проявил себя в товарищеских и контрольных поединках, оформив дубль в ворота сборной Лихтенштейна. Фасснахт – ключевое звено «Янг Бойз» (128 матчей и 34 гола за 4 года), и многие эксперты из Швейцарии прочат 27-летнему уроженцу Цюриха переход в более статусный клуб. Кристиану пока не довелось поиграть за пределами родной страны, однако клубы Бундеслиги внимательно присматриваются к участнику Евро-2020. В феврале он поразил ворота «Байера» в Лиге Европы, и «фармацевты» внесли Фасснахта в список потенциальных трансферных целей. На чемпионате Европы Фасснахт не сыграл, и это большая ошибка Петковича – швейцарец в силу универсальности закрывает сразу несколько позиций на поле (правый хавбек, левый вингер и атакующий полузащитник), обладая непревзойдённой культурой паса. Бывший хавбек московского ЦСКА Стивен Цубер начинал Евро-2020 на скамейке запасных, но затем разразился ассистентским хет-триком в игре со сборной Турции – Петкович вовремя выпустил созревшего для больших побед полузащитника.

Петкович применял тактическую схему 3-4-1-2

Бывший тренер «Лацио» понадеялся на Сеферовича в атаке – один из лучших бомбардиров прошлого чемпионата Португалии (22 гола за «Бенфику») потерялся, и даже гол в ворота сборной Турции не может служить оправданием для Хариса. Возможно, стоило довериться с первых минут Гаврановичу – бывший форвард «Шальке» забил первым же касанием на Евро-2020, хотя гол отменили из-за наличия офсайда. Петкович имеет насыщенную среднюю линию (Фройлер, Джака, Цубер, Видмер, Закария), поэтому проблем с доставкой мяча до единственного нападающего не возникло бы. Два форварда (Сеферович и Эмболо) мешали друг другу – у них одинаковый стиль игры, и швейцарцы лишь создавали иллюзию мощи. Кто-то один из них на острие смотрелся бы выигрышно, но два однотипных форварда – перебор. Катастрофически мало игрового времени было выделено Варгасу из «Аугсбурга» – 22-летний левый вингер провёл насыщенный сезон в Бундеслиге, набрав по системе «гол+пас» 9 очков в 30 матчах чемпионата. Рубен предпочитает играть за счёт дриблинга, коротких передач и оказывает большое влияние на контратакующую модель. В ключевом матче со сборной Италии он появился слишком поздно, не успев показать себя во всей красе. Петкович должен был усадить на скамейку Родригеса и отдать Рубену бровку на его усмотрение.

Лучший матч

Невзирая на счёт в матче с турками, лучшая игра «часовщиков» состоялась в первом туре чемпионата Европы. Валлийцы и швейцарцы поделили очки, и эта встреча стала образцом настоящего мужского футбола, включив в себя голы со стандартных положений, тяжёлый взлом чужой обороны, разочарование от неправильного гола и качественную игру в центре поля. С турками же швейцарцы просто позабавились, обыграв неготовый с точки зрения психологии коллектив. Чаша весов могла склониться в пользу обеих команд, но индивидуальное мастерство подвело и «драконов», и подопечных Петковича. Обе сборные действовали в схожей манере – даже тактические нюансы казались зеркальными.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ