Лахиялов: «Если честно, я рад, что сборная России выступила неудачно»

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил причины невыхода сборной России из группы на Евро-2020.

- Для меня выступление сборной России на чемпионате Европы – это не провал. Но для тех, кто ожидал от неё выхода в плей-офф, – конечно же, провал. Только у меня к ним вопрос: а с чего вы взяли, что Россия должна обыгрывать Данию? У нас что, есть в составе игроки «Барселоны», «Челси», «Лестера», «Лейпцига»? У нас есть три легионера, которые даже в своих нетоповых командах не являются стабильными игроками основного состава. Или российские клубы в последнее время показывали положительные результаты на европейской арене?

Самая большая проблема – то, что игроки сборной России не готовы играть матчи высокого напряжения – кода цена ошибка высока, когда большое давление прессы, трибун, результата и так далее. Во внутреннем чемпионате таких игр единицы, в еврокубках только по шесть матчей, и мы даже в Лиге Европы не можем конкурировать с клубами не из топовых чемпионатов. А чтобы ты мог справляться с большим давлением, ты должен за сезон проводить 20-30 матчей подобного накала.

За те годы, что Зобнин играет в «Спартаке», вы хоть раз видели у него такую ошибку в чемпионате России? Я не видел. И винить его нельзя, потому что если голова не готова к таким матчам, то ноги не виноваты. Но всё равно Черчесову можно было выжать из этой сборной чуть больше, и это претензия к главному тренеру. Когда ему говорили, готовьте Сафонова, он отвечал, что рано, а потом сам бросил его в самое пекло. Когда говорили, что игра сборной выглядит однобоко и что необходим запасной вариант, Черчесов нагло отвечал, что сам знает, что делать. И вообще, то, как он вёл себя в последние годы по отношению к журналистам, болельщикам и даже собственным игрокам, не выдерживает никакой критики.

Я просто не могу себе представить, чтобы тренер другой национальной сборной общался таким образом с прессой. Журналисты там давно бы его заклевали и вынудили бы руководство футбольной федерации уволить такого специалиста. Бросать в бой в серьёзных матчах молодого Мухина, который только полгода играет во взрослом футболе, тоже не совсем логично. Кстати, надо будет узнать, не замешаны ли здесь агенты игрока. Я думаю, к Черчесову накопилось очень много вопросов, и он должен на них ответить, а если не готов, тогда должен покинуть пост главного тренера.

Если честно, я рад, что сборная России выступила неудачно. Надеюсь, что руководители поймут: дело прежде всего не в Черчесове, Дзюбе, Зобнине и так далее, а в том, что у нас в стране нет системности, не работают программы развития начиная с детского футбола и заканчивая профессиональным. В последнее время чиновники и депутаты, которые по 10-15 лет у власти и ничем не запомнились для народа, стали зарабатывать себе баллы на комментариях про футбол, как у нас всё плохо в футболе. Так вот, меня к ним вопрос: а что вы сделали, чтобы стало лучше? Ссылаясь на ваши законы и указы, мне как руководителю футбольного клуба «Легион Динамо» было отказано в финансовой помощи в размере всего лишь трёх миллионов рублей.

В общем, я надеюсь, что по после Евро будут сделаны верные выводы и приняты правильные решения людьми, разбирающимися в футболе, а отставкой Черчесова футбольные проблемы в целом в стране не решатся.