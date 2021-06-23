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Силкин: «В России сейчас низкий уровень футбола, не один Черчесов в этом виноват»

23 Июня 2021, 09:56,

Футбольный тренер Сергей Силкин, поработавший в московском «Динамо», отреагировал на информацию о возможном увольнении Станислава Черчесова с поста наставника сборной России. Команда провалилась на Евро-2020, заняв последнее место в своей группе.

«Важно понимать то, что в стране сейчас низкий уровень футбола. Не один главный тренер сборной в этом виноват. Мы отстаем в футболе», - передает слова специалиста издание Rusfootball.

Контракт Черчесова со сборной России рассчитан до чемпионата мира-2022. Турнир пройдет под конец следующего года в Катаре.

Соперниками российской команды в отборочном раунде мундиаля являются национальные сборные Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Сергей Силкин
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