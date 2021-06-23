Дмитрий Черышев: «Неразумно менять Черчесова за год до ЧМ»

Тренер Дмитрий Черышев, который является отцом полузащитника Дениса Черышева, высказался против увольнения Станислава Черчесова с поста рулевого национальной сборной России.

«У Черчесова есть контракт. Он должен его доработать. Неразумно менять тренера за год до ЧМ. Кардинальные изменения в нашей команде не принесут пользу», - приводит слова специалиста News.ru.

Напомним, что Черчесов связан трудовыми обязательствами со сборной России до конца 2022 года.

Под его руководством национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы-2020. Россия заняла последнее место в своей группе, команда потерпела два разгромных поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а в матче с Финляндией смогла одержать минимальную победу со счетом 1:0.

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