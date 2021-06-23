Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Дмитрий Черышев: «Неразумно менять Черчесова за год до ЧМ»

23 Июня 2021, 09:37,

Тренер Дмитрий Черышев, который является отцом полузащитника Дениса Черышева, высказался против увольнения Станислава Черчесова с поста рулевого национальной сборной России.

«У Черчесова есть контракт. Он должен его доработать. Неразумно менять тренера за год до ЧМ. Кардинальные изменения в нашей команде не принесут пользу», - приводит слова специалиста News.ru.

Напомним, что Черчесов связан трудовыми обязательствами со сборной России до конца 2022 года.

Под его руководством национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы-2020. Россия заняла последнее место в своей группе, команда потерпела два разгромных поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а в матче с Финляндией смогла одержать минимальную победу со счетом 1:0.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Дмитрий Черышев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (6)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
White_Shark
23 Июня 2021, 10:56

Может он прав.
А может и поменять - один фиг хуже играть не станут, а может станут лучше. Почему бы не попробовать?

0
Spirit
23 Июня 2021, 10:35

если Стасика оставят, то ЧМ игроки сборной будут смотреть по телевизору!

2
frei
23 Июня 2021, 10:03

Приличные люди после такого сами уходят, а не кантракты дарабаываютОо

30 000 рублей Получить Бонус для новичков ОлимпБет
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
ARTUR
23 Июня 2021, 09:51

Черышев уже тоже прошлое... сдал он в валенсии а тут просто тень... вместе со стасиком , но Стасик стасиком , а брать из игроков кого ??7 их нет ... Головин и Миранчук это ,,звезды ,, и гении команды , в других командах их уровень называется средний .... и их держат на скамейке запасных...

2
Руденко Игорь
23 Июня 2021, 09:43

А с Черчесовым мы на Чемпионат Мира и не попадем!

2
snk6565
23 Июня 2021, 09:41

Неразумно такой команде ехать на ЧМ

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Популярные материалы
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020