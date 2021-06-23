Дмитрий Черышев: «Неразумно менять Черчесова за год до ЧМ»

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23 Июня 2021, 09:37,
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Тренер Дмитрий Черышев, который является отцом полузащитника Дениса Черышева, высказался против увольнения Станислава Черчесова с поста рулевого национальной сборной России.
«У Черчесова есть контракт. Он должен его доработать. Неразумно менять тренера за год до ЧМ. Кардинальные изменения в нашей команде не принесут пользу», - приводит слова специалиста News.ru.
Напомним, что Черчесов связан трудовыми обязательствами со сборной России до конца 2022 года.
Под его руководством национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы-2020. Россия заняла последнее место в своей группе, команда потерпела два разгромных поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а в матче с Финляндией смогла одержать минимальную победу со счетом 1:0.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Станислав Черчесов, Дмитрий Черышев
Может он прав.
А может и поменять - один фиг хуже играть не станут, а может станут лучше. Почему бы не попробовать?
если Стасика оставят, то ЧМ игроки сборной будут смотреть по телевизору!
Приличные люди после такого сами уходят, а не кантракты дарабаываютОо
Черышев уже тоже прошлое... сдал он в валенсии а тут просто тень... вместе со стасиком , но Стасик стасиком , а брать из игроков кого ??7 их нет ... Головин и Миранчук это ,,звезды ,, и гении команды , в других командах их уровень называется средний .... и их держат на скамейке запасных...
А с Черчесовым мы на Чемпионат Мира и не попадем!
Неразумно такой команде ехать на ЧМ