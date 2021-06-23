Фонсека готов провести переговоры со сборной России

Португальский специалист Паулу Фонсека, известный по работе в донецком «Шахтёре» и «Роме», готов провести переговоры со сборной России на предмет назначения главным тренером. Об этом поведал его представитель Марку Абреу.

«Паулу готов обсудить этот вопрос. Россия могла бы быть неплохим вариантом продолжения карьеры. Но никто из РФС со мной не связывался», - приводит слова агента «Рейтинг Букмекеров».

Фонсека в настоящий момент находится без работы. Ранее СМИ сообщали об интересе к специалисту со стороны московского ЦСКА и лондонского «Тоттенхэма».

Сборная России под руководством Станислава Черчесова провально выступила на Евро-2020, заняв последнее место в своей группе. Российская команда проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав победу над Финляндией (1:0).

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