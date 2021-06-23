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Фонсека готов провести переговоры со сборной России

23 Июня 2021, 09:04,

Португальский специалист Паулу Фонсека, известный по работе в донецком «Шахтёре» и «Роме», готов провести переговоры со сборной России на предмет назначения главным тренером. Об этом поведал его представитель Марку Абреу.

«Паулу готов обсудить этот вопрос. Россия могла бы быть неплохим вариантом продолжения карьеры. Но никто из РФС со мной не связывался», - приводит слова агента «Рейтинг Букмекеров».

Фонсека в настоящий момент находится без работы. Ранее СМИ сообщали об интересе к специалисту со стороны московского ЦСКА и лондонского «Тоттенхэма».

Сборная России под руководством Станислава Черчесова провально выступила на Евро-2020, заняв последнее место в своей группе. Российская команда проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав победу над Финляндией (1:0).

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Паулу Фонсека
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Комментарии (6)
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0
Dimauskas
23 Июня 2021, 11:06

Стасик остается!Остыньте

0
Руденко Игорь
23 Июня 2021, 09:53

Наверное, лучше иностранец. Но это должен быть профессионал с большой буквы, который готов полностью погрузиться в свою работу и для которого футбол и тренерская карьера стояли бы на первом месте, а деньги (зарплата) - на втором.

0
HG2017
23 Июня 2021, 10:09

То есть М. Бьелса?

1
jUMPER
23 Июня 2021, 09:45

ни каких варягов...хватит...))) и чё они могут сотворить с таким материалом как у нас???

1
HG2017
23 Июня 2021, 10:10

И иностранцев отменить в РПЛ, а то не по православному это всё!

1
Юбор
23 Июня 2021, 09:28

На те же грабли... Невостребованному ностранцу нужно срубить денег и уйти, лучше - досрочно. Тренером сборной должен быть наш гражданин, которому здесь жить, ищите достойного, не вратаря. Вот только сомневаюсь, что в РФС есть разбирающиеся в футболе люди, одни назначенцы и блатные, им проще назначить иностранца, меньше спрос с них.

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