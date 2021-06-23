Никифоров: «Отставка Черчесова ничего не изменит»

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23 Июня 2021, 08:53,
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Бывший футболист сборной России Юрий Никифоров высказался насчет возможного увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды после провала на чемпионате Европы-2020.
«У Черчесова контракт. Есть руководитель Дюков, который должен решить. Менять надо систему. Отставка Черчесова ничего не изменит», - приводит слова Никифорова «Рейтинг Букмекеров».
Напомним, что сборная России провально выступила на чемпионате Европы-2020. Подопечные Черчесова финишировали на последнем месте в квартете B, пропустив вперед Финляндию, Данию и Бельгию.
Действующее соглашение 57-летнего специалиста с национальной командой рассчитано до чемпионата мира-2022.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Станислав Черчесов, Юрий Никифоров
Чтобы что-то изменить, надо что-то делать. Оставление Черчесова ничего не изменит.
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