Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Никифоров: «Отставка Черчесова ничего не изменит»

23 Июня 2021, 08:53,

Бывший футболист сборной России Юрий Никифоров высказался насчет возможного увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды после провала на чемпионате Европы-2020.

«У Черчесова контракт. Есть руководитель Дюков, который должен решить. Менять надо систему. Отставка Черчесова ничего не изменит», - приводит слова Никифорова «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что сборная России провально выступила на чемпионате Европы-2020. Подопечные Черчесова финишировали на последнем месте в квартете B, пропустив вперед Финляндию, Данию и Бельгию.

Действующее соглашение 57-летнего специалиста с национальной командой рассчитано до чемпионата мира-2022.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру
0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Юрий Никифоров
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Юбор
23 Июня 2021, 09:30

Чтобы что-то изменить, надо что-то делать. Оставление Черчесова ничего не изменит.

0
HG2017
23 Июня 2021, 10:08

Что-то - это что? Из реального?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Популярные материалы
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020