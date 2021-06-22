Как сборной Украины пройти в плей-офф чемпионата Европы

Сборная Украины завершила групповой этап чемпионата Европы поражением от австрийцев. Подопечные Андрея Шевченко заняли третье место и ещё мечтают о выходе в плей-офф. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о раскладах.

Как известно, из шести команд, занявших на чемпионате Европы третьи места в группах, в следующий этап проходят четыре. Определяются команды в зависимости от набранных очков, разницы мячей и другим показателям. Сборная Украины заняла третье место с тремя баллами и показателем голов 4-5. Подопечные Шевченко точно в рейтинге третьих мест окажутся хуже швейцарцев, которые набрали четыре балла, но выше финнов, у которых три балла и хуже разница. Таким образом, украинцам надо, чтобы ещё кто-то оступился.

Группа D

В этом квартете украинцев устроит один и самый простой расклад. В последнем туре хорваты сыграют с шотландцами. Если в их очном поединке будет зафиксирована ничья, то украинцы окажутся в плей-офф. В этом случае третья команда в группе наберёт два очка, чего будет недостаточно. Если же кто-то выиграет, то у победителя будет четыре балла, что позволит обойти украинцев.

Группа Е

В этом квартете украинцам нужен микс результатов. Прежде всего, подопечным Шевченко необходимо, чтобы поляки не выиграли у шведов. В этом случае Левандовски и компания не смогут набрать трёх очков. Однако только этого не хватит.

Второй необходимый результат – это победа Словакии или Испании в очном поединке. В случае ничьей пиренейцы наберут три очка, но будут обладать разницей 0, что лучше, чем у украинцев. Если испанцы проиграют, то останутся с двумя очками, и этого им не хватит. Если же проиграют словаки, то тут важен будет счёт. Украинцам надо, чтобы испанцы выиграли с разницей в два мяча и больше. Устроит подопечных Шевченко и победа испанцев со счётом 1:0 или 2:1, в этом случае у словаков будет меньше забитых голов. Поражение Шкриньяра с результатом 3:4, 4:5 и так далее уже выведет их.

Самое интересное, если испанцы победят 3:2. В этом случае у украинцев и словаков будет одинаковое количество очков и идентичные показатели по разнице, так что придётся считать карточки. Однако это хороший расклад для украинцев. Они получили всего 2 предупреждения, а словаки – уже 3.

Группа F

Здесь вся надежда украинцев на сборную Франции. По итогам матча Германия – Венгрия одна из команд точно наберёт как минимум 4 очка, так что на этот поединок смотреть не надо.

Во встрече Франции и Португалии сборной Украине необходимо, чтобы чемпионы мира разгромили чемпионов Европы. У южан сейчас разница 5:4, так что даже поражение в 2 гола их оставит выше подопечных Шевченко по количеству собственных точных ударов.

Андрей Центров