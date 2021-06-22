Реднапп: «Я расстроен, что у вас такая большая страна — и нет хороших футболистов»

Бывший тренер Романа Павлюченко в «Тоттенхэме» Гарри Реднапп оценил игру сборной России на чемпионате Европы 2020 года.

- Очень-очень разочаровывающая игра. Я расстроен, что у вас такая большая страна — и нет хороших футболистов, - приводит слова Реднаппа «Спорт-Экспресс».

74-летний специалист уверен, что четвертое место в группе Евро-2020 было занято командой из-за низкого качества исполнителей. Реднапп отдельно отметил результативные ошибки защитников в матчах с Бельгией и Данией, когда мяч был подарен Ромелу Лукаку и Юссуфу Поульсену соответственно.

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