Брага: «Сборная России должна иметь быть план Б, даже если у неё в атаке Роналду»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил вылет сборной России с Евро-2020 после поражения от Дании 1:4. Брага назвал причины неудачи и обрисовал пути выхода из сложившейся ситуации.

- Россия – очень большая страна, и неужели в ней для национальной сборной есть только трое нападающих, которые однотипны? На одной идее закидывать мяч на Дзюбу далеко не уедешь. План «Б» должен быть даже в том случае, если у тебя в атаке играет Криштиану Роналду.

Проблемы очень глубокие. Мы помним, что было 21 июня 2008 года в Базеле, и спустя тринадцать лет увидели, что случилось в Дании. Я думаю это большое поражение не просто сборной России, а всего российского футбола. За эти тринадцать лет не было сделано никаких шагов вперёд, зато было сделано много шагов назад.

В 2008 году казалось, что будущее в ближайшие к тому времени годы окажется хорошим для российского футбола. Но то оказался мираж. Если сравнивать нынешний Евро с предыдущим, то в 2016 году были игроки с качеством, которые могли дать пользу, но не дали, и показательным стал инцидент в Монте-Карло. А сейчас игроков сборной России не обвинишь в том, что они не старались. Просто таков их реальный уровень.

По-моему, во всём российском футболе надо начинать новый длинный процесс, в который включатся все регионы и все лиги. Футбольные клубы не должны умирать, как это происходило раньше и происходит сейчас. Нельзя убивать у молодёжи стимулы становиться футболистом. Для детей и юношей должна быть обеспечена возможность заниматься футболом в спортивных школах и академиях.

Надо разобраться с инфраструктурой, наладить её. Раз зимой в России холодно, значит, нужны манежи. Необходимо работать над распространением футбола в регионах, проводить какие-то мероприятия и так далее. Повторюсь, это должна быть долгосрочная программа. В Германии запустили такую перед домашним для чемпионатом мира 2006 года, но успех в виде титула пришёл к ней не сразу, а через восемь лет.