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Украинский депутат просит УЕФА запретить проведение матчей в Санкт-Петербурге

22 Июня 2021, 16:14,

Украинский депутат Алексей Гончаренко потребовал от УЕФА отменить проведение поединков Евро-2020 в Санкт-Петербурге.  Запрос политика в УЕФА аргументирован ростом количества заболевших коронавирусом.

- Официальные сообщения российских властей, СМИ и статистика указывают на начало третьей волны пандемии в стране, - указал Гончаренко в обращении к УЕФА, добавив, что текущая ситуация с количеством заболевших COVID-19 угрожает безопасности участников и гостей турнира.

Копию письма депутат опубликовал на странице в «Фейсбуке».

Напомним, что в Санкт-Петербург были перенесены поединки турнира, которые должен был принимать ирландский Дублин.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Алексей Гончаренко
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