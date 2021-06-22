Украинский депутат просит УЕФА запретить проведение матчей в Санкт-Петербурге

Украинский депутат Алексей Гончаренко потребовал от УЕФА отменить проведение поединков Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Запрос политика в УЕФА аргументирован ростом количества заболевших коронавирусом.

- Официальные сообщения российских властей, СМИ и статистика указывают на начало третьей волны пандемии в стране, - указал Гончаренко в обращении к УЕФА, добавив, что текущая ситуация с количеством заболевших COVID-19 угрожает безопасности участников и гостей турнира.

Копию письма депутат опубликовал на странице в «Фейсбуке».

Напомним, что в Санкт-Петербург были перенесены поединки турнира, которые должен был принимать ирландский Дублин.

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