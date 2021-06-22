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Черчесов не подаст в отставку, тренер намерен работать до ЧМ-2022

22 Июня 2021, 13:48,

Наставник сборной России Станислав Черчесов не собирается подавать в отставку, несмотря на провальное выступление команды на Евро-2020. Об этом информирует издание «Спорт-экспресс».

Согласно сведениям источника, тренер планирует полностью отработать свой контракт, который рассчитан до окончания чемпионата мира-2022.

На чемпионате Европы сборная России заняла последнее место в группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Подопечные Черчесова одержали одну победу и потерпели два поражения. Разница забитых/пропущенных мячей - 2:7.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (2)
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0
KLINSMANN
22 Июня 2021, 14:03
Баул, вокзал, аул.....
0
Aleksandr Aleksandr
22 Июня 2021, 14:01

Его не уберут!Это любимчик и орденоносец Путина!А в принципе зачем убирать,пусть завалит всё в отборах.Россия и так посмешище на весь мир.Что можен сделать болельщик?Надо не ходить на все игры сборной,надо игнорировать команду до смены тренера.Если этого не сделать то будем дрочить на другие сборные!И спускать носом!

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