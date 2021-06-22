Черчесов не подаст в отставку, тренер намерен работать до ЧМ-2022

Наставник сборной России Станислав Черчесов не собирается подавать в отставку, несмотря на провальное выступление команды на Евро-2020. Об этом информирует издание «Спорт-экспресс».

Согласно сведениям источника, тренер планирует полностью отработать свой контракт, который рассчитан до окончания чемпионата мира-2022.

На чемпионате Европы сборная России заняла последнее место в группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Подопечные Черчесова одержали одну победу и потерпели два поражения. Разница забитых/пропущенных мячей - 2:7.

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