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«Он наигрывал команду, где не самые сильные футболисты»: Губерниев поддержал Черчесова

22 Июня 2021, 11:59,

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова, несмотря на провальное выступление на чемпионате Европы-2020.

«Черчесова поддержу! Он пытался, наигрывал команду, где далеко не самые сильные футболисты. Искал варианты, и шансы были», - гласит сообщение комментатора в телеграм-канале.

В матче третьего тура групповой стадии Евро-2020 сборная России потерпела поражение от Дании со счетом 1:4. После этой неудачи национальная команда лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Под руководством Черчесова сборная России финишировала на последнем месте в таблице квартета B.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Дмитрий Губерниев
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