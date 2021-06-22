«Он наигрывал команду, где не самые сильные футболисты»: Губерниев поддержал Черчесова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова, несмотря на провальное выступление на чемпионате Европы-2020.

«Черчесова поддержу! Он пытался, наигрывал команду, где далеко не самые сильные футболисты. Искал варианты, и шансы были», - гласит сообщение комментатора в телеграм-канале.

В матче третьего тура групповой стадии Евро-2020 сборная России потерпела поражение от Дании со счетом 1:4. После этой неудачи национальная команда лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Под руководством Черчесова сборная России финишировала на последнем месте в таблице квартета B.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру