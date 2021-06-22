Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Бузова - после разгрома сборной России: «Где тут ближайшая Дзюбочная?»

22 Июня 2021, 09:30,

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на крупное поражение сборной России от команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020. Подопечные Черчесова были разгромлены в Копенгагене со счетом 1:4.

«Блин, где тут ближайшая Дзюбочная?», - написала Ольга в «Инстаграме» при счете 1:4. Немного позже Бузова добавила: «Они нагнетали как могли».

Сборная России с тремя набранными баллами завершила групповой этап чемпионата Европы на последнем месте в группе B.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Ольга Бузова
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
ARTUR
22 Июня 2021, 09:48

когда же ее заткнут... Бузовы шмузовы ..когда же закончится это поток пошлости из этих поганных ртов .. ЗАЧЕМ !!!!??? ВОТ ЗАЧЕМ СЮДА , ну ребята ну не нужно ее сюда прилеплять , ЧТО БЫ она не написала , давайте сюда Лотиту позовем , пенкина и галкина с борькой моисеевым , ну есть у них своя туса... ну пусть там и смердят , вроде хотите быть серьезным порталом , ну так соответствуйте ...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020  
Популярные материалы
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии