Бузова - после разгрома сборной России: «Где тут ближайшая Дзюбочная?»

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22 Июня 2021, 09:30,
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Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на крупное поражение сборной России от команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020. Подопечные Черчесова были разгромлены в Копенгагене со счетом 1:4.
«Блин, где тут ближайшая Дзюбочная?», - написала Ольга в «Инстаграме» при счете 1:4. Немного позже Бузова добавила: «Они нагнетали как могли».
Сборная России с тремя набранными баллами завершила групповой этап чемпионата Европы на последнем месте в группе B.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Ольга Бузова
когда же ее заткнут... Бузовы шмузовы ..когда же закончится это поток пошлости из этих поганных ртов .. ЗАЧЕМ !!!!??? ВОТ ЗАЧЕМ СЮДА , ну ребята ну не нужно ее сюда прилеплять , ЧТО БЫ она не написала , давайте сюда Лотиту позовем , пенкина и галкина с борькой моисеевым , ну есть у них своя туса... ну пусть там и смердят , вроде хотите быть серьезным порталом , ну так соответствуйте ...