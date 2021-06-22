Бузова - после разгрома сборной России: «Где тут ближайшая Дзюбочная?»

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на крупное поражение сборной России от команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020. Подопечные Черчесова были разгромлены в Копенгагене со счетом 1:4.

«Блин, где тут ближайшая Дзюбочная?», - написала Ольга в «Инстаграме» при счете 1:4. Немного позже Бузова добавила: «Они нагнетали как могли».

Сборная России с тремя набранными баллами завершила групповой этап чемпионата Европы на последнем месте в группе B.

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