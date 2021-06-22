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После провала сборной России в 1/8 финала Евро вышли сразу 6 сборных

22 Июня 2021, 02:20,

Во вторник завершилась борьба в группах В и С Евро-2020. В указанных квартетах третье место заняли сборные Финляндии и Украины соответственно. Обе команды набрали по 3 очка.

Благодаря результатам финнов и украинцев ещё пять сборных обеспечили себе место в плей-офф чемпионата Европы. В любом случае борьбу во втором этапе продолжат сборные Швейцарии, Чехии, Англии, Швеции и Франции. Каждая из этих команд не сможет опуститься ниже третьего места в своих группах. При этом все они уже набрали по четыре балла.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России
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