Сабитов: «Сборной России нужно следовать заветам дедушки Ленина»

Экс-главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча Россия – Дания (1:4) и в целом выступления отечественной национальной команды на Евро-2020.

- Как я считаю, из трёх матчей в группе самыми важными для сборной России были игры против Финляндии и Дании. Именно на них надо было бросить все силы. А с Бельгией, которая гораздо выше классом, нужно было провести по сути товарищеский-контрольный матч и посмотреть в деле игроков, не попадающих обычно в основной состав.

Против Дании наши намеревались сохранить свои ворота в неприкосновенности, выстроив плотную оборону. При возможности было полезно стараться прессинговать соперника на его половине поля, но долго делать это не получилось, поэтому Дания полностью завладела инициативой и стала доминировать. Когда одна команда низко садится к своим воротам, то для другой логично наносить удары с дальних и средних дистанций. Как раз таким образом и забил Дамсгор.

В перерыве наши встряхнулись и на второй тайм вышли оживлёнными. Но у них добавилось просто движение, которое было бездумное, а игра никоим образом не улучшилась. Второй гол пропустили из-за грубейшей ошибки Зобнина. Мы, тренеры, говорим нападающим, чтобы они в таких ситуациях поскорее выходили из офсайда, но, оказывается, не всегда надо спешить это делать.

Нужно отдать должное датчанам за то, что они не остановились и продолжали комбинировать в атаке, разрывая нашу оборону. Они проявили огромное уважение к своим болельщикам, собравшимся на стадионе. А если бы счёт нас устраивал, то я на сто процентов уверен, что сборная России полностью сидела бы в обороне и только бы отбивалась.

Гол Дзюбы с пенальти, заработанного Соболевым, дал нам глоток свежего воздуха, и мы поверили, что эту игру ещё можно было спасти, как и ситуацию в группе. Но если бы не сэйвы Сафонова, мы пропустили бы гораздо больше, чем ещё два мяча. Сам Сафонов не заслуживает критики – он делал всё от него зависевшее. А Кудряшова судья пожалел, не показав ему жёлтую карточку, – на мой взгляд, Фёдор совершил фол последней надежды.

«Датский динамит» во всех трёх матчах показал динамичный футбол, и было бы несправедливо, если бы эта команда не прошла в плей-офф. Наша же сборная оказалась не готова к чемпионату Европы во всех отношениях. Мы не показали хорошей физики и не смогли никого из соперников застать врасплох тактически. Не факт, что это помогло бы, то против Дании надо было раньше выпускать тех же Мухина и Соболева, который готов был рвать и метать.

Результаты говорят сами за себя – два крупных поражения в трёх матчах и ужасная разница мячей. Ну о чём здесь говорить, если Дзюба, на которого была чуть ли не вся надежда, еле-еле забил один гол с пенальти? Сборной России нужно по заветам дедушки Ленина учиться, учиться и ещё раз учиться. Причём даже не надо брать примеры с Германии, Голландии, Испании, Англии и Бельгии, которые для нас космос. Нам хотя бы подтянуться до уровня Дании, Швеции, Чехии и Австрии…