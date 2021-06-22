«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало в Интернете комментарии болельщиков по поводу разгромного поражения сборной России в матче Евро-2020 с Данией (1:4), после которого команда Станислава Черчесова с треском вылетела из турнира.

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T.: «Это все от Coca-Cola, Саламыч. Завязывай. И заиграем как Криш».

Ильяс М.: «Если Черчесов был бы достойным человеком, после такого проигрыша он бы подал в отставку».

Red b.: «Бузова сглазила сборную».

SUHOY V.: «В ночь с 21 на 22 июня 4:1…».

Дмитрий Ф.: «Усы безнадёги».

Болди: «Фанат Киркорова Рукаку забил с пенальти».

Evgeniy 3.: «Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси! Мы домой летим».

Илья М.: «Комментатор дождался, а то говорил, Дания ничего не делает, не бьёт по воротам».

Ezid E.: «А вы что, разве не настроились на победу Дании?».

Ramzan K.: «Немного не хватило».

Абдулла Б.: «Зато в хоккее дëрнула их Россия 3:0».

Сергей Р.: «Очередное фиаско сБРОДной по футболу во главе с физруком...».

P.: «Сборной РФ скоро будут скидываться на памперсы».

Приморский П.: «Черчесов получает такую зарплату, на которую могли бы жить 10 тысяч русских. И таких как Черчесов – среди «руководителей» пруд пруди… Сборная Россия заняла первое место в группе в отрицательном плане».

Игорь В.: «Сразу вспоминается Газзаев и его мнение, что уровень этой сборной – полуфинал».

Aizhan M.: «Пап, а в России футбол есть? Нет, сынок, это фантастика».

Роман П.: «Что в стране, то и в футболе».

1 2: «Черчесов и Дзюба, пора уходить на страницы позорной истории».

Влад З.: «Побрить усы и щетку сделать для пола из них, пусть подметают, раз играть не умеют».

Igor G.: «Лето впереди. Моря, яхты, миллионы же нужно тратить».

Stinger H.: «Даёшь повторение Евро-92!».

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Александр К.: «Может, нашим нужен овальный мяч для регби, чтоб голы забивать?».

Кирилл Р.: «Официально, пока этот тренер, я не буду смотреть матчи сборной».

Shannon U.: «Какие ж вы аморальные псевдоболельщики».

Макс Г.: «Наши истратили вековой запас удачи на ЧМ. А то после турнира всякие крестьяне поверили в несуществующую силу этой дворовой сборной».

Виктор И.: «Я готов быть тренером за 100000 долларов».

Владимир Е.: «Нужно полностью убрать футбол в России на любом уровне под корень, играть только в хоккей».

Русский Л.: «Странно, что Эриксен не вышел с кардиовертером-​дефибриллятором и не забил из-под Зобнина».

Вера П.: «ИГРАЕТЕ ЗА НАС??? Домой можете не возвращаться!».

Даниил А.: «Я вот только одного понять не могу, почему наши умеют играть в футбол на песке и на болоте, и там, и там двукратные чемпионы, а на обычном поле не умеем».

Даниил К.: Вечно можно смотреть на три процесса. 1. Как растет трава. 2. Как светит солнце. 3. Как наша родная сбродная России *** [уступает] всем подряд и позорится на крупных турнирах».

Алексей Я.: «Почему проиграть Дании – это позор??? Некоторые страны вообще не попали на Евро».

Тимофей Ч.: «Мне стыдно, что после того, как Дзюба опозорил Россию на весь мир своим видео, он до сих пор капитан».

Alisa P.: «Да подумаешь, проиграли, господи… Вся жизнь – игра».

Руслан Р.: «Им дадут звание «заслуженные мастера спорта»?».

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Cын B.: «Обидно за наших, но они всё равно молодцы. Они не виноваты в том, что соперники сильнее и Дзюба неприкосновенный. Спасибо парням. Особенно Джикии и Дивееву – проявили себя лучше остальных».

Виктор Д.: «Всё, Стас, пока! Многие ждали провала, только чтобы усатый свалил. Я к тем не относился, но рад буду, когда он наконец свалит».

Alex K.: «Испанский стыд какой-то. *** [Проигрывают] они, а стыдно стране».

Паласатая Л.: «Идите в шахты, добывать уголь, хоть какая-то польза».

Daynicе: «Трусливая и антифутбольная тактика игры на ноль, безыдейность и бесперспективность в атаке, позорные опорники и воротник, пустивший бабочку. Сборная России – амбиций через край, результат удручающий. Игра противная. Стас, уходи! Дания для тебя космос».

Иван С.: «Черчесову пора уходить пить чаек домой, раз не может раскрыть потенциал «золотого актива».

Ilyushen’ka: «Ну поднимите Черчесову зарплату, что ж он на 4-м месте среди тренеров сборных мира? 4-й по ЗП – 4-й в группе!»

Cory: «Ребята искренне извинялись перед болельщиками, выглядя максимально разбитыми, и винили в проигрыше себя, а усатый вышел и с улыбкой на лице: «Это была лучшая игра», просто ненавижу».

Кирилл Иванцов