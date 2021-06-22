Станислав Саламович, пора на выход: самое слабое звено сборной России

Сборная России была унижена в финальном матче группового этапа чемпионата Европы сборной Данией со счётом 1-4. Это позор, и никаких других слов подобрать здесь нет и быть не может. Кажется, тянуть дальше нельзя – Черчесов должен уйти в отставку.

Успех на домашнем чемпионате мира 2018 года был, есть и будет заслугой Черчесова. Россия прыгнула выше головы, сумев переиграть Испанию и едва не победив Хорватию. Никто не пытается преуменьшить заслуг прошлого, но ровно с первого матча после того ЧМ сборная России начала стремительно деградировать. И поражение от Дании – апофеоз этого падения на дно.

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Болельщики терпели крайне тусклую игру в отборочном цикле, они терпели избиение от Сербии в Лиге наций, они терпели хамские ответы журналистам, они вытерпели беспомощный матч против Бельгии, но теперь стало понятно – у Черчесова нет и не может быть будущего в сборной России. Матч с Данией поставил все точки над i.

За эти три года сборная России буквально застыла во времени. Черчесов в штыки воспринимал все советы хоть как-то изменить игру национальной команды, надеясь, что всё выправится само-собой. Не выправилось. И не могло выправиться. Человек, который уверен в том, что он самый умный, априори обречён на ошибки.

Своими действиями Черчесов временами напоминал подростка, который обиделся на наказавших взрослых. Он долго и упорно отрицал какие-либо конструктивные предложения, а потом перед решающими матчами будто заявлял: «Ну раз вы так хотите – получите! И подавитесь».

Сколько разговоров было о том, что пара Миранчук-Головин – самая креативная на данный момент в национальной команде? Но практически весь отборочный цикл Черчесов упорно игнорировал этот факт, а потом на Евро стал строить игру в атаке именно через Алексея и Александра, которые из-за отсутствия сыгранности частенько мешали друг другу.

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Сколько раз Черчесова просили наигрывать в сборной Матвея Сафонова? Нет же, сначала он тащил Гилерме, затем воскресил Шунина, а потом во втором туре Евро-2020 доверился дебютанту сборной. Как это можно объяснить банальной логикой?

А «друзья Черчесова» вроде Оздоева и Кудряшова? Что эти люди вообще забыли в национальной команде? И, есть ощущение, что если бы не феерический провал Семёнова в матче с Бельгией, то и этот товарищ не выпал бы из стартовой обоймы.

Артём Дзюба на этом турнире вряд ли хотя бы раз разгонялся быстрее 10 км/ч, но Черчесов с завидным упорством продолжал выпускать его с первых минут, надеясь, что забросы на «столба» приведут к цели. Если уж к Харри Кейну все привыкли, то какие шансы с такой тактикой были у Дзюбы? Ожидаемо, никаких.

Черчесов фактически из-за двух достойных матчей (Испания и Хорватия на ЧМ-2018) почему-то почувствовал себя каким-то великим тренером, хотя тактических наработок у него не больше, чем у Фёдора Кудряшова волос на голове. Как известно, наглость – города берёт, и Черчесов этой наглостью пользовался. В каждом интервью он продавливал мысль, что он и только он знает, как правильно. Критиков Черчесова останавливали фразами: «Вы помните, как Россия сыграла на чемпионате мира? Дайте ему шанс на чемпионате Европы».

Дали. Не оправдал. Саламыч, пора уже на выход, честное слово. Смотреть на такое больше нет никаких сил.