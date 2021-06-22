Станислав Саламович, пора на выход: самое слабое звено сборной России

|
22 Июня 2021, 00:17,
|
|
Сборная России была унижена в финальном матче группового этапа чемпионата Европы сборной Данией со счётом 1-4. Это позор, и никаких других слов подобрать здесь нет и быть не может. Кажется, тянуть дальше нельзя – Черчесов должен уйти в отставку.
Успех на домашнем чемпионате мира 2018 года был, есть и будет заслугой Черчесова. Россия прыгнула выше головы, сумев переиграть Испанию и едва не победив Хорватию. Никто не пытается преуменьшить заслуг прошлого, но ровно с первого матча после того ЧМ сборная России начала стремительно деградировать. И поражение от Дании – апофеоз этого падения на дно.
Болельщики терпели крайне тусклую игру в отборочном цикле, они терпели избиение от Сербии в Лиге наций, они терпели хамские ответы журналистам, они вытерпели беспомощный матч против Бельгии, но теперь стало понятно – у Черчесова нет и не может быть будущего в сборной России. Матч с Данией поставил все точки над i.
За эти три года сборная России буквально застыла во времени. Черчесов в штыки воспринимал все советы хоть как-то изменить игру национальной команды, надеясь, что всё выправится само-собой. Не выправилось. И не могло выправиться. Человек, который уверен в том, что он самый умный, априори обречён на ошибки.
Своими действиями Черчесов временами напоминал подростка, который обиделся на наказавших взрослых. Он долго и упорно отрицал какие-либо конструктивные предложения, а потом перед решающими матчами будто заявлял: «Ну раз вы так хотите – получите! И подавитесь».
Сколько разговоров было о том, что пара Миранчук-Головин – самая креативная на данный момент в национальной команде? Но практически весь отборочный цикл Черчесов упорно игнорировал этот факт, а потом на Евро стал строить игру в атаке именно через Алексея и Александра, которые из-за отсутствия сыгранности частенько мешали друг другу.
Сколько раз Черчесова просили наигрывать в сборной Матвея Сафонова? Нет же, сначала он тащил Гилерме, затем воскресил Шунина, а потом во втором туре Евро-2020 доверился дебютанту сборной. Как это можно объяснить банальной логикой?
А «друзья Черчесова» вроде Оздоева и Кудряшова? Что эти люди вообще забыли в национальной команде? И, есть ощущение, что если бы не феерический провал Семёнова в матче с Бельгией, то и этот товарищ не выпал бы из стартовой обоймы.
Артём Дзюба на этом турнире вряд ли хотя бы раз разгонялся быстрее 10 км/ч, но Черчесов с завидным упорством продолжал выпускать его с первых минут, надеясь, что забросы на «столба» приведут к цели. Если уж к Харри Кейну все привыкли, то какие шансы с такой тактикой были у Дзюбы? Ожидаемо, никаких.
Черчесов фактически из-за двух достойных матчей (Испания и Хорватия на ЧМ-2018) почему-то почувствовал себя каким-то великим тренером, хотя тактических наработок у него не больше, чем у Фёдора Кудряшова волос на голове. Как известно, наглость – города берёт, и Черчесов этой наглостью пользовался. В каждом интервью он продавливал мысль, что он и только он знает, как правильно. Критиков Черчесова останавливали фразами: «Вы помните, как Россия сыграла на чемпионате мира? Дайте ему шанс на чемпионате Европы».
Дали. Не оправдал. Саламыч, пора уже на выход, честное слово. Смотреть на такое больше нет никаких сил.
|
Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, евро-2020
Когда играли братья Березы и ИГнашевич, вот я думал, НУ КОГДА ЖЕ ОНИ ЗАКОНЧАТЬ СВОЮ КАРЬЕРУ) А вот зря я так думал)) Они намного лучше нынешних)
Никакого особого успеха на ЧМ - 18 не было, выиграли у двух слабых команд , разгромно проиграли Уругваю, стране с 3-миллионным населением, и отсидели в автобусе против ослабленной Испании и Хорватии. Этот "успех" выдули СМИ, а игры у сборной как не было, так и нет. Этот дутый "успех" и привёл к нынешней катастрофе. Из вратарей не получается классный тренер, это закон футбола.
Конечно его надо гнать!!! И пару тройку игроков. Оздоев, Кудряшов вообще не уровень сборной. Вот мне интересно у нас страна большая держава, а в основе играет какой то грузин..У нас в России нету ни одного защитника уровня Джикия????
нет даже близко защитника уровня Джикия. можно хоть всех выгнать, играть-то кому?
Давно пора было на выход. Дождались позора.
Смена тренера абсолютно ничего не изменит, кроме конечно как ради удовлетворения болельщиков если. Болезнь она идет откуда-то сверху, а тренер это максимум пупок.
От Газпрома все беды.
Почитайте о том, что делали в сборных тренера Дании и Финляндии. Как они меняли и улучшали футбол в своих странах.
Зато наш получает больше их вместе взятых в несколько раз! Деньги на ветер.
А ведь в команде есть игроки, готовые и любящие играть в футбол, творить, созидать, а не просто выходить с угрюмыми лицами и биться, страдать и ждать...
Сколько игроков в сборных представляют низшие дивизионы, и явно их отбирали за таланты, у России же лишь те кто играет в пределах видимости, а парней которые готовы были бы за сборную рвать такие личности как Черчесов даже не замечают, ибо почему? правильно, потому что придется проделать огромную работу по отбору. А работать в России как мы знаем никто не желает.
что это за парни-то? я таких не видел