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Фернандес – в основе сборной России на матч против датчан

21 Июня 2021, 20:48,

Сегодня, 21 июня, сборная России сыграет на выезде против сборной Дании в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Стал известен стартовый состав нашей команды.

Россия: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Кузяев, Головин, Миранчук, Дзюба.

Стоит отметить, что в состав сборной России вернулся защитник Марио Фернандес, получивший повреждение во встрече против Финляндии (1:0).

Стартовый свисток о начале матче запланирован на 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече группы B грозные бельгийцы сразятся со сборной Финляндии, которая борется за выход в плей-офф.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная России, Марио Фернандес
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Комментарии (1)
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0
Zenituwka
21 Июня 2021, 21:23

Усатый баран, опять никакушего Оздоева в состав поставил, а Далер в обороне. Надо Кравая в оборону, а Далера вместо Оздоева.

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