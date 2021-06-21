Фернандес – в основе сборной России на матч против датчан

Сегодня, 21 июня, сборная России сыграет на выезде против сборной Дании в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Стал известен стартовый состав нашей команды.

Россия: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Кузяев, Головин, Миранчук, Дзюба.

Стоит отметить, что в состав сборной России вернулся защитник Марио Фернандес, получивший повреждение во встрече против Финляндии (1:0).

Стартовый свисток о начале матче запланирован на 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече группы B грозные бельгийцы сразятся со сборной Финляндии, которая борется за выход в плей-офф.

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