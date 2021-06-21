Маунт и Чилуэлл могут пропустить ближайшие матчи сборной Англии

Два футболиста сборной Англии рискуют пропустить матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Чехии.

Как сообщает Telegraph, полузащитник Мэйсон Маунт и защитник Бен Чилуэлл после матча против Шотландии (1:0) более 15 минут находились в тесном контакте с шотландским полузащитником Билли Гилмором, у которого сегодня был обнаружен коронавирус. Таким образом, обоим футболистам предстоит провести минимум 10 дней на изоляции, что лишает их шансов на участие как в матче против сборной Чехии, так и в первой игре плей-офф чемпионата Европы.

Матч между сборными Англии и Чехии состоится завтра, 22 июня, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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