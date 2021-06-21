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Маттеус сравнил Хаверца с Зиданом

21 Июня 2021, 19:32,

Известный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус высказался по поводу Кая Хаверца.

«Я сравниваю Хаверца с Зинедином Зиданом с точки зрения навыков, техники, видения поля, а также умения «читать» игру. Хаверц уже на пути к тому, чтобы стать большим игроком. Нюансы решат, станет ли он им, или будет просто хорошим игроком», - приводит слова Маттеуса на своих страницах портал Goal.com.

Отметим, что 22-летний Кай Хаверц с осени прошлого года выступает за «Челси» после перехода из «Байера». В 45 матчах за лондонский клуб Хаверц забил 9 голов и отдал 9 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зинедин Зидан, Лотар Маттеус, Кай Хаверц
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