Маттеус сравнил Хаверца с Зиданом

Известный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус высказался по поводу Кая Хаверца.

«Я сравниваю Хаверца с Зинедином Зиданом с точки зрения навыков, техники, видения поля, а также умения «читать» игру. Хаверц уже на пути к тому, чтобы стать большим игроком. Нюансы решат, станет ли он им, или будет просто хорошим игроком», - приводит слова Маттеуса на своих страницах портал Goal.com.

Отметим, что 22-летний Кай Хаверц с осени прошлого года выступает за «Челси» после перехода из «Байера». В 45 матчах за лондонский клуб Хаверц забил 9 голов и отдал 9 голевых передач.