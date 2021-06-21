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Масалитин: «Чем дольше счёт будет по нулям, тем спокойнее нам будет»

21 Июня 2021, 19:23,

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча Евро-2020 Россия – Дания.

- Тяжело будет. Опять с пятью защитниками сыграем, от обороны, рассчитывая на Дзюбу. У нас ничего не меняется, понимаешь. А там уже как по игре пойдёт. Чем дольше счёт будет по нулям, тем спокойнее нам будет. А датчане начнут нервничать, потому что им выигрывать надо, забивать надо.

Я видел два предыдущих матча сборной Дании. Нормально они смотрелись, не как аутсайдеры, но так сложилось, что проигрывали. Резкие заявления датчан? Можно говорить всё что хочешь – порвём, разорвём и так далее. Но только футбольное поле покажет, кто был прав, вот и всё.

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная России, Сборная Дании, евро-2020, Валерий Масалитин
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