​Хаманн: «Роналду выглядел идиотом»

Экс-игрок сборной Германии Дитмар Хаманн раскритиковал Криштиану Роналду за его издевательский финт в игре между сборными Португалии и Германии.

«Роналду – потрясающий футболист, и мы знаем, что он способен делать такие финты. Но мне кажется, что он в некотором смысле унизил своего соперника. Да, Криштиану является лучшим вместе с Месси, но в том моменте он выглядел идиотом. Футболисты немецкой сборной видели это. Чего он в итоге добился? Возможно, тот момент стал началом камбэка», - цитирует Хаманна Football Espana со ссылкой на RTE.

Напомним, Криштиану Роналду сделал издевательский финт при счёте 1:0 в пользу Португалии. В итоге сборная Германии выиграла со счётом 4:2.