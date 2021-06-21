Денис Попов: «Пускай датчане на деле попробуют «уничтожить» наших»

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча третьего тура группы B на Евро-2020 между сборными России и Дании, который пройдёт в Копенгагене.

- Ждём победу с крупным счётом хотя бы 1:0. То, что в гостях труднее, не без этого. И болельщиков российских не будет, есть такое дело. И Дания после двух проигранных матчей захочет хлопнуть дверью.

Высказывания датчан о том, что они собираются «уничтожить» своего соперника? Говорить-то можно что угодно, но пускай на деле попробуют «уничтожить» наших – тогда и посмотрим.

На кого стоит надеяться в сборной России? Рассчитывать надо на всех, у нас же в сборной все сильные футболисты. А кто проявит себя и поставит победную точку, это мы узнаем уже во время матча.