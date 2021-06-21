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Денис Попов: «Пускай датчане на деле попробуют «уничтожить» наших»

21 Июня 2021, 16:30,

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча третьего тура группы B на Евро-2020 между сборными России и Дании, который пройдёт в Копенгагене.

- Ждём победу с крупным счётом хотя бы 1:0. То, что в гостях труднее, не без этого. И болельщиков российских не будет, есть такое дело. И Дания после двух проигранных матчей захочет хлопнуть дверью.

Высказывания датчан о том, что они собираются «уничтожить» своего соперника? Говорить-то можно что угодно, но пускай на деле попробуют «уничтожить» наших – тогда и посмотрим.

На кого стоит надеяться в сборной России? Рассчитывать надо на всех, у нас же в сборной все сильные футболисты. А кто проявит себя и поставит победную точку, это мы узнаем уже во время матча.

0
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная России, Сборная Дании, Денис Попов, евро-2020
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Комментарии (3)
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1
HG2017
21 Июня 2021, 17:18

с крупным счётом хотя бы 1:0 ))))

0
Aleksandr Aleksandr
21 Июня 2021, 16:38

Её "не уничтожат",её просто размажут по полю!

0
HG2017
21 Июня 2021, 17:18

Прям как лейпциг блакитных )))

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