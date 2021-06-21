​В Екатеринбурге из-за третьей волны COVID-19 закрывают фан-зону Евро-2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посредством своей странички в Instagram объявил о том, что в регионе снова возникла сложная эпидемиологическая ситуация. Речь идёт о третьей волне коронавируса.

Чтобы сдержать распространение инфекции, в регионе будет принят ряд мер. Одна из них – закрытие фан-зоны Евро-2020, которая расположена на «Екатеринбург Арене».

В понедельник, 21 июня, сборная России проведёт решающий поединок на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене против Дании.