​В Екатеринбурге из-за третьей волны COVID-19 закрывают фан-зону Евро-2020

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21 Июня 2021, 14:26,
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посредством своей странички в Instagram объявил о том, что в регионе снова возникла сложная эпидемиологическая ситуация. Речь идёт о третьей волне коронавируса.
Чтобы сдержать распространение инфекции, в регионе будет принят ряд мер. Одна из них – закрытие фан-зоны Евро-2020, которая расположена на «Екатеринбург Арене».
В понедельник, 21 июня, сборная России проведёт решающий поединок на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене против Дании.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Евгений Куйвашев