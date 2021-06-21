Гризманн поделился впечатлениями об игре Роналду на Евро-2020

Антуан Гризманн, нападающий «Барселоны» и сборной Франции высказал мнение о португальском футболисте.

«Его физическая форма и выступления на Евро-2020 вдохновляет всех футболистов. Это уникальный игрок и совершенный спортсмен. Способность Криштиану забивать головой, правой и левой ногами впечатляет.

Роналду - один из футболистов, который служит примером для молодых игроков. Можно бесконечно пересматривать матчи с его участием. Учиться забивать голы и стремиться также самоотверженно работать над своей физической формой.

Приблизиться к результатам Роналду возможно только живя футболом, как живет им Криштиану», - поделился впечатлениями Антуан Гризманн.

Напомним, португальский нападающий Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром первой недели Евро-2020, забив два гола сборной Венгрии и один мяч команде Германии. В этом году португалец стал рекордсменом по количеству проведенных европейских соревнований (5 турниров без перерывов).