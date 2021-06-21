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Гризманн поделился впечатлениями об игре Роналду на Евро-2020

21 Июня 2021, 12:45,

Антуан Гризманн, нападающий «Барселоны» и сборной Франции высказал мнение о португальском футболисте.

«Его физическая форма и выступления на Евро-2020 вдохновляет всех футболистов. Это уникальный игрок  и совершенный спортсмен. Способность Криштиану забивать головой, правой и левой ногами  впечатляет.

Роналду - один из футболистов, который служит примером для молодых игроков. Можно бесконечно пересматривать матчи с его участием. Учиться забивать голы и стремиться также самоотверженно работать над своей физической формой.

Приблизиться к результатам Роналду возможно только живя футболом, как живет им Криштиану», - поделился впечатлениями Антуан Гризманн.

Напомним, португальский нападающий Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром первой недели Евро-2020, забив два гола сборной Венгрии и один мяч команде Германии. В этом году португалец стал рекордсменом по количеству проведенных европейских соревнований (5 турниров без перерывов).

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Евро-Футбол.Ру Шико Саня
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Германии, Сборная Португалии, Антуан Гризманн, евро-2020
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Комментарии (1)
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1
Марченко Максим
21 Июня 2021, 13:12

Почему он стал лучшим ,ведь у Шика тоже 3 гола? Значит уже не лучший ,или это дифирамбы Роналду от автора статьи ,так и пишите ))Гризманн тоже преувеличил про Гуся ,для него делают всё его партнёры в большей своей части ,в пустые ворота с метра любой забьёт ))

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