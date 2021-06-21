Манчини: «Каждый участник 1/8 финала может выиграть Евро-2020»

Наставник сборной Италии Роберто Манчини дал интервью после поединка против команды Уэльса в заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы-2020. «Скуадра адзурра» отпраздновала победу со счетом 1:0.

«Я доволен результатом. Мы могли забить больше голов, но была сильная жара, которая помешала. Что касается плей-офф, то каждый участник 1/8 финала способен выиграть чемпионат Европы», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

В плей-офф турнира «скуадра адзурра» встретится либо со сборной Украины, либо с командой Австрии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру