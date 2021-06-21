Манчини: «Каждый участник 1/8 финала может выиграть Евро-2020»

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21 Июня 2021, 08:53,
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Наставник сборной Италии Роберто Манчини дал интервью после поединка против команды Уэльса в заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы-2020. «Скуадра адзурра» отпраздновала победу со счетом 1:0.
«Я доволен результатом. Мы могли забить больше голов, но была сильная жара, которая помешала. Что касается плей-офф, то каждый участник 1/8 финала способен выиграть чемпионат Европы», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
В плей-офф турнира «скуадра адзурра» встретится либо со сборной Украины, либо с командой Австрии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини