Чалханоглу: «Чемпионат Европы-2020 принёс только разочарование»

Звезда сборной Турции Хакан Чалханоглу пообщался с представителями СМИ после поражения от команды Швейцарии (1:3) в рамках третьего тура группового раунда чемпионата Европы-2020.

«Чемпионат Европы принес нам только разочарование. Будем учиться на своих ошибках, не опускаем руки. У нас собралась достаточно молодая команда, которая будет прогрессировать», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

По итогам групповой стадии сборная Турции финишировала на последнем месте в своем квартете. Подопечные Шенола Гюнеша проиграли все матчи на Евро-2020.

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