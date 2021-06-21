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Чалханоглу: «Чемпионат Европы-2020 принёс только разочарование»

21 Июня 2021, 08:39,

Звезда сборной Турции Хакан Чалханоглу пообщался с представителями СМИ после поражения от команды Швейцарии (1:3) в рамках третьего тура группового раунда чемпионата Европы-2020.

«Чемпионат Европы принес нам только разочарование. Будем учиться на своих ошибках, не опускаем руки. У нас собралась достаточно молодая команда, которая будет прогрессировать», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

По итогам групповой стадии сборная Турции финишировала на последнем месте в своем квартете. Подопечные Шенола Гюнеша проиграли все матчи на Евро-2020.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хакан Чалханоглу
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Комментарии (1)
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0
Карыч Кар
21 Июня 2021, 08:50

Вы вернулись на своё историческое место. Вот и всё!

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