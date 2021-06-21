​Сборная Италии повторила рекорд, установленный 82 года назад

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21 Июня 2021, 00:22,
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Сборная Италии в воскресенье вечером порадовала своих фанатов минимальной победой над Уэльсом в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Итальянская национальная команда повторила свой рекорд в виде количества игр подряд без поражений. «Скуадра адзурра» не проиграла ни одного из 30 последних матчей.
Как сообщает на своих страницах Goal.com, сборная Италии установила этот рекорд ещё в июле 1939 года, когда главным тренером команды был Витторио Поццо.
Чтобы установить новый рекорд, сборной Италии нужно победить в 1/8 финала Евро-2020. Команда Роберто Манчини на этой стадии будет играть либо с Украиной, либо с Австрией.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии