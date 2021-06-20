​Две сборные уже вылетели с Евро-2020

Сборная Турции стала второй командой, которая вылетела с чемпионата Европы. В воскресенье турки проиграли Швейцарии и заняли последнее место в группе А с нулём в графе набранных очков и разностью мячей 1:8.

Первой вылетевшей с Евро-2020 командой была сборная Северной Македонии. Она уже никуда не денется с последнего места в группе С, даже если обыграет Голландию в Амстердаме в понедельник вечером.

В понедельник групповая стадия Евро-2020 завершится в квартетах В и С.