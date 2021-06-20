​Две сборные уже вылетели с Евро-2020

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20 Июня 2021, 23:34,
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Сборная Турции стала второй командой, которая вылетела с чемпионата Европы. В воскресенье турки проиграли Швейцарии и заняли последнее место в группе А с нулём в графе набранных очков и разностью мячей 1:8.
Первой вылетевшей с Евро-2020 командой была сборная Северной Македонии. Она уже никуда не денется с последнего места в группе С, даже если обыграет Голландию в Амстердаме в понедельник вечером.
В понедельник групповая стадия Евро-2020 завершится в квартетах В и С.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Турции, Сборная Северной Македонии