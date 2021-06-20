Хет-трик есть, а плей-офф пока нет: Швейцария разобралась с Турцией, но осталась на третьем месте

Параллельно с Италией и Уэльсом в третьем туре группы А встречались Швейцария и Турция.

Турки проиграли два своих первых матча на Евро, а швейцарцы набрали в них одно очко. Получается, что в очной встрече последнего тура они бились за второе-третье места. И обеим сборным была нужна победа. Впрочем, главный тренер «янычаров» Шенол Гюнеш решил заранее извиниться за весьма неубедительное выступление своей команды на чемпионате Европы. Кажется, он не верил в перелом ситуации по итогам матча с швейцарцами. И оказался прав.

«Лунные звёзды» начали матч с приличного давления на чужие ворота – плотные удары исполнили Айхан и Кавечи. Однако стартовый пыл турок быстро был охлаждён прекрасным дальним выстрелом Сеферовича (1:0). Дальше игра шла добротная, полумоменты были и у тех, и других.

На 26-й минуте швейцарцы с удовольствием повторили понравившийся им трюк с чётким дальним выстрелом. На этот раз автором дистанционного гола стал Шакири (2:0). Ассист, как и в случае с предыдущим голом, оказался в активе экс-хавбека московского ЦСКА Цубера (2:0).

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Туркам было некуда отступать, и то ли ещё веря в себя, то ли по инерции они всё-таки не опускали руки. На 33-й минуте Зоммеру пришлось тащить из левого угла мощную попытку Мюльдюра. Вскоре Челик примерно с линии штрафной пальнул сильно выше створа. Швейцарцы ответили претензией на гол со стороны Эмболо, который с правого полуфланга пробил мимо дальней штанги.

Во втором тайме продолжилась относительно интенсивная игра со множеством дальних ударов. Швейцарцы, кажется, должны были доводить дело до крупного счёта, учитывая перспективные выстрелы Цубера, Эмболо и Шакири, однако турки добились-таки своего первого гола на чемпионате, и вновь гол в этом матче был забит из-за пределов штрафной. Под левую девятку мяч закинул Ирфан Кавечи (2:1).

Но недолго у турецких болельщиков теплилась надежда. Подопечным Владимира Петковича игра давалась неплохо, и они не упустили её нити из своих рук. Чтобы чувствовать себя увереннее, швейцарцы вернули себе двухголевое преимущество. Шакири оформил дубль, замкнув прострел слева от оформившего ассистентский хет-трик Цубера (3:1).

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В том, что швейцарцы сохранят победу, сомнений было мало. На 78-й минуте Джака со штрафного с отскоком попал в штангу, а ведь чтобы опередить шедший вторым в группе Уэльс, команде из континентальной Европы нужно было забивать ещё. В итоге команда Петковича осталась на третьем месте, но четыре набранных очка, наверное, станут для неё в скором времени проходными в плей-офф.

Кирилл Иванцов