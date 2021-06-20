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Хет-трик есть, а плей-офф пока нет: Швейцария разобралась с Турцией, но осталась на третьем месте

20 Июня 2021, 20:51,

Параллельно с Италией и Уэльсом в третьем туре группы А встречались Швейцария и Турция.

Протокол игры  
Швейцария 3:1 Турция
(1:0) Сеферович Харис 6'    
(2:0) Шакири Джердан 26'    
    62' Кавечи Ирфан (2:1)
(3:1) Шакири Джердан 68'    
Зоммер Янн Эльведи Нико Аканджи Мануэль Родригес Рикардо Видмер Сильван   90' (Мбабу Кевин (   90') Фройлер Ремо Джака Гранит   78' Цубер Стивен   85' (Бенито Лорис (   85') Шакири Джердан   75' (Гавранович Марио (   75') Сеферович Харис   75' (Варгас Рубен (   75') Эмболо Брель   86' (Мехмеди Адмир (   86')
Запасные: Фасснахт Кристиан Джюмарт Эрай Мвого Ивон Шёр Фабиан Закария Денис Кобель Грегор Соу Джибриль
Чакыр Угурджан Челик Зеки   75' Демирал Мерих Сёюнджю Чаглар   76' Мюлдюр Мерт Айхан Кан   64' (Йокушлу Окай (   64') Юндер Дженгиз   80' (Кекчю Оркун (   80') Туфан Озан   65' (Язиджи Юсуф (   65') Кавечи Ирфан   80' (Караман Кенан (   80') Чалханоглу Хакан   70'   86' (Токёз Дорукхан (   86') Йилмаз Бурак
Запасные: Гюнок Мерт Йылмаз Рыдван Антальялы Тайлан Дервисоглу Халил Кабак Озан Унал Энес Байиндыр Алтай
20 июня. Стадион "Бакинский олимпийский стадион".

Турки проиграли два своих первых матча на Евро, а швейцарцы набрали в них одно очко. Получается, что в очной встрече последнего тура они бились за второе-третье места. И обеим сборным была нужна победа. Впрочем, главный тренер «янычаров» Шенол Гюнеш решил заранее извиниться за весьма неубедительное выступление своей команды на чемпионате Европы. Кажется, он не верил в перелом ситуации по итогам матча с швейцарцами. И оказался прав.

«Лунные звёзды» начали матч с приличного давления на чужие ворота – плотные удары исполнили Айхан и Кавечи. Однако стартовый пыл турок быстро был охлаждён прекрасным дальним выстрелом Сеферовича (1:0). Дальше игра шла добротная, полумоменты были и у тех, и других.

На 26-й минуте швейцарцы с удовольствием повторили понравившийся им трюк с чётким дальним выстрелом. На этот раз автором дистанционного гола стал Шакири (2:0). Ассист, как и в случае с предыдущим голом, оказался в активе экс-хавбека московского ЦСКА Цубера (2:0).

Embed from Getty Images

Туркам было некуда отступать, и то ли ещё веря в себя, то ли по инерции они всё-таки не опускали руки. На 33-й минуте Зоммеру пришлось тащить из левого угла мощную попытку Мюльдюра. Вскоре Челик примерно с линии штрафной пальнул сильно выше створа. Швейцарцы ответили претензией на гол со стороны Эмболо, который с правого полуфланга пробил мимо дальней штанги.

Во втором тайме продолжилась относительно интенсивная игра со множеством дальних ударов. Швейцарцы, кажется, должны были доводить дело до крупного счёта, учитывая перспективные выстрелы Цубера, Эмболо и Шакири, однако турки добились-таки своего первого гола на чемпионате, и вновь гол в этом матче был забит из-за пределов штрафной. Под левую девятку мяч закинул Ирфан Кавечи (2:1).

Но недолго у турецких болельщиков теплилась надежда. Подопечным Владимира Петковича игра давалась неплохо, и они не упустили её нити из своих рук. Чтобы чувствовать себя увереннее, швейцарцы вернули себе двухголевое преимущество. Шакири оформил дубль, замкнув прострел слева от оформившего ассистентский хет-трик Цубера (3:1).

Embed from Getty Images

В том, что швейцарцы сохранят победу, сомнений было мало. На 78-й минуте Джака со штрафного с отскоком попал в штангу, а ведь чтобы опередить шедший вторым в группе Уэльс, команде из континентальной Европы нужно было забивать ещё. В итоге команда Петковича осталась на третьем месте, но четыре набранных очка, наверное, станут для неё в скором времени проходными в плей-офф.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Турции, Сборная Швейцарии, евро-2020
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Комментарии (1)
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Милка
20 Июня 2021, 20:55

Разница у Швейцарии плохая. Хотя есть большой шанс,что будут две группы с 3-мя набранными очками

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