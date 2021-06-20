Португалия и Испания выходят с третьего места: виртуальные расклады после второго тура

В воскресенье на чемпионате Европы по футболу стартует решающий, третий тур группового раунда. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучших коллектива из шести, которые финишируют на третьей строчке.

Если бы групповая часть Евро-2020 завершилась сегодня, с третьего места вышли бы Португалия (3 очка, забитые и пропущенные мячи 5:4), Австрия (3, 3:3), Финляндия (3, 1:1), а также Испания (2, 1:1). За бортом 1/8 финала остались бы Хорватия (1, 1:2) и Швейцария (1, 1:4).

Сборная И В Н П РМ О 1 Португалия 2 1 0 1 5-4 3 2 Австрия 2 1 0 1 3-3 3 3 Финляндия 2 1 0 1 1-1 3 4 Испания 2 0 2 0 1-1 2 5 Хорватия 2 0 1 1 1-2 1 6 Швейцария 2 0 1 1 1-4 1

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