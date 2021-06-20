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Португалия и Испания выходят с третьего места: виртуальные расклады после второго тура

20 Июня 2021, 00:11,

В воскресенье на чемпионате Европы по футболу стартует решающий, третий тур группового раунда. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучших коллектива из шести, которые финишируют на третьей строчке.

Если бы групповая часть Евро-2020 завершилась сегодня, с третьего места вышли бы Португалия (3 очка, забитые и пропущенные мячи 5:4), Австрия (3, 3:3), Финляндия (3, 1:1), а также Испания (2, 1:1). За бортом 1/8 финала остались бы Хорватия (1, 1:2) и Швейцария (1, 1:4).  

  Сборная И В Н П РМ О
1 Португалия 2 1 0 1 5-4 3
2 Австрия 2 1 0 1 3-3 3
3 Финляндия 2 1 0 1 1-1 3
4 Испания 2 0 2 0 1-1 2
5 Хорватия 2 0 1 1 1-2 1
6 Швейцария 2 0 1 1 1-4 1

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Сборная Португалии
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