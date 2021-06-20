Португалия и Испания выходят с третьего места: виртуальные расклады после второго тура

|
20 Июня 2021, 00:11,
|
|
В воскресенье на чемпионате Европы по футболу стартует решающий, третий тур группового раунда. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучших коллектива из шести, которые финишируют на третьей строчке.
Если бы групповая часть Евро-2020 завершилась сегодня, с третьего места вышли бы Португалия (3 очка, забитые и пропущенные мячи 5:4), Австрия (3, 3:3), Финляндия (3, 1:1), а также Испания (2, 1:1). За бортом 1/8 финала остались бы Хорватия (1, 1:2) и Швейцария (1, 1:4).
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Португалия
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|2
|Австрия
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|3
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|4
|Испания
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|5
|Хорватия
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|6
|Швейцария
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Испании, Сборная Португалии