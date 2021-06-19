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Аленичев: «Украина сильнее России»

19 Июня 2021, 10:33,

Экс-футболист московского «Спартака» и «Порту» Дмитрий Аленичев считает, что сборная России сейчас уступает по уровню национальной команде Украины. Специалист сделал такой вывод после двух матчей, проведенных сборными на чемпионате Европы-2020.

«Здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что сборная России проиграла Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0). Сборная Украины потерпела поражение от Голландии (2:3) и обыграла Северную Македонию (2:1).

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Украины, Дмитрий Аленичев
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Комментарии (3)
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0
Dimauskas
19 Июня 2021, 12:13

Самокритично Кэп тезка

0
CERG
19 Июня 2021, 12:09

По технике украинцы всегда большей частью сильнее если не брать условных Аленичевых и Аршавиных.
Но у Украины всегда проблемы с дисциплиной и коллективной игрой, иногда бывают необьяснимые срывы, сборная Россия порой может проявить чудеса самоотдачи и командной игры.
Сугубо мое видение национальных особенностей, никому не навязываю)

0
Bourgignon Alex
19 Июня 2021, 11:10

Откуда у г-на бывшего (игрока, тренера, сенатора) такая уверенность, что сборная России будет играть в плей-офф???

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