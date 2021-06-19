Аленичев: «Украина сильнее России»

Экс-футболист московского «Спартака» и «Порту» Дмитрий Аленичев считает, что сборная России сейчас уступает по уровню национальной команде Украины. Специалист сделал такой вывод после двух матчей, проведенных сборными на чемпионате Европы-2020.

«Здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что сборная России проиграла Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0). Сборная Украины потерпела поражение от Голландии (2:3) и обыграла Северную Македонию (2:1).