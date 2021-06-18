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​Роналду первым покорил отметку в 300 млн подписчиков в Instagram

18 Июня 2021, 17:07,

Звёздный португальский футболист Криштиану Роналду продолжает собирать подписчиков в Instagram. Форвард «Ювентуса» стал первым человеком, которому покорилась отметка в 300 миллионов подписчиков.

Если посмотреть на показатель Лионеля Месси, которого в последние пятнадцать лет сравнивают с Криштиану Роналду во всех плоскостях, то аргентинец серьёзно отстаёт, имея в Instagram 219 миллионов подписчиков.

В настоящий момент Криштиану Роналду готовится к субботнему матчу сборной Португалии против Германии во втором туре групповой стадии Евро-2020.


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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
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Комментарии (4)
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0
CERG
18 Июня 2021, 18:12

Ну здесь Роналду и правда сильнее Месси, обьективно)

0
ингерман
18 Июня 2021, 17:33

ай.. отличненько! )))

0
kalibr
18 Июня 2021, 17:29

Месси опять принизили ))

0
Zenituwka
18 Июня 2021, 17:22

Бузова:"Роналду, вы не мужчина!"

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