​Роналду первым покорил отметку в 300 млн подписчиков в Instagram

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18 Июня 2021, 17:07,
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Звёздный португальский футболист Криштиану Роналду продолжает собирать подписчиков в Instagram. Форвард «Ювентуса» стал первым человеком, которому покорилась отметка в 300 миллионов подписчиков.
Если посмотреть на показатель Лионеля Месси, которого в последние пятнадцать лет сравнивают с Криштиану Роналду во всех плоскостях, то аргентинец серьёзно отстаёт, имея в Instagram 219 миллионов подписчиков.
В настоящий момент Криштиану Роналду готовится к субботнему матчу сборной Португалии против Германии во втором туре групповой стадии Евро-2020.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
Ну здесь Роналду и правда сильнее Месси, обьективно)
ай.. отличненько! )))
Месси опять принизили ))
Бузова:"Роналду, вы не мужчина!"