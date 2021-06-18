​Роналду первым покорил отметку в 300 млн подписчиков в Instagram

Звёздный португальский футболист Криштиану Роналду продолжает собирать подписчиков в Instagram. Форвард «Ювентуса» стал первым человеком, которому покорилась отметка в 300 миллионов подписчиков.

Если посмотреть на показатель Лионеля Месси, которого в последние пятнадцать лет сравнивают с Криштиану Роналду во всех плоскостях, то аргентинец серьёзно отстаёт, имея в Instagram 219 миллионов подписчиков.

В настоящий момент Криштиану Роналду готовится к субботнему матчу сборной Португалии против Германии во втором туре групповой стадии Евро-2020.