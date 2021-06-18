​В УЕФА отреагировали на информацию о возможном переносе финала Евро-2020

УЕФА отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что финал Лиги чемпионов может пройти не в Лондоне, а в Будапеште. Как известно, стадион в Венгрии на матчах Евро-2020 не имеет ограничений по пропускной способности.

В своём заявлении УЕФА выражает уверенность в том, что полуфиналы и финалы чемпионата Европы пройдут на «Уэмбли», как и планировалось. При этом у УЕФА есть план на случай непредвиденных обстоятельств. В настоящий момент идут переговоры в британским правительством о том, чтобы фанаты могли прибывать в Великобританию на матчи, находясь в стране менее суток при контроле их перемещений.