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​В УЕФА отреагировали на информацию о возможном переносе финала Евро-2020

18 Июня 2021, 14:23,

УЕФА отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что финал Лиги чемпионов может пройти не в Лондоне, а в Будапеште. Как известно, стадион в Венгрии на матчах Евро-2020 не имеет ограничений по пропускной способности.

В своём заявлении УЕФА выражает уверенность в том, что полуфиналы и финалы чемпионата Европы пройдут на «Уэмбли», как и планировалось. При этом у УЕФА есть план на случай непредвиденных обстоятельств. В настоящий момент идут переговоры в британским правительством о том, чтобы фанаты могли прибывать в Великобританию на матчи, находясь в стране менее суток при контроле их перемещений.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: УЕФА, Уэмбли
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