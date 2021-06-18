Миранчук – главная звезда России прямо сейчас: Кто вдохновляет лидера сборной

Алексей Миранчук, пожалуй, самый известный футболист из России за границей. Его старт сезона в «Аталанте» получился не простым, но все видят, насколько Алексей старается проявить себя и реализует даже минимальные моменты. В сборной России Миранчук почему-то не имел стабильного места в основе, но на ЧЕ-2020 стало понятно, что Лёша – звезда номер один прямо сейчас. Именно Миранчук забил единственный гол в ворота сборной Финляндии во втором туре. Больше всего за Алексея должна быть рада его девушка – Елена. Рассказываем об этой красотке.

Пара переехала в Италию осенью прошлого года, но, по словам Елены, адаптироваться на сто процентов удалось только сейчас. Она сейчас учится в магистратуре по специальности «маркетинг» в одном из итальянских ВУЗов. До этого она получила образование в МФТИ, а также работала в инвестиционной сфере.

Алексей и Елена не так много времени проводят вместе – у Гасперини максимально жёсткий график тренировок. Но когда им удаётся выкроить время, то они рискуют, собирают пазлы, а иногда даже играют в баскетбол. Елена признается, что Лёша первые полчаса после тренировки просто спит на диване – так сильно он устает, но при этом никогда не жалуется. И тут крайне важна поддержка близкого человека.

Давайте же полюбуемся Еленой и порадуемся за Алексей.