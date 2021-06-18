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Бускетс вылечился от коронавируса

18 Июня 2021, 12:40,

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс вылечился от коронавирусной инфекции, об этом рапортует пресс-служба федерации футбола страны.

Источник рапортует, что опытный опорник вскоре вернется в сборную Испании. В первом поединке чемпионата Европы-2020 подопечные Луиса Энрике не смогли одолеть команду Швеции. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Во втором туре континентального турнира «красная фурия» сыграет против сборной Польши. Поединок запланирован на субботу, 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Серхио Бускетс
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