Бускетс вылечился от коронавируса

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс вылечился от коронавирусной инфекции, об этом рапортует пресс-служба федерации футбола страны.

Источник рапортует, что опытный опорник вскоре вернется в сборную Испании. В первом поединке чемпионата Европы-2020 подопечные Луиса Энрике не смогли одолеть команду Швеции. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Во втором туре континентального турнира «красная фурия» сыграет против сборной Польши. Поединок запланирован на субботу, 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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