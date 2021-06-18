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В Москве закрыли фан-зону чемпионата Европы-2020 из-за коронавируса

18 Июня 2021, 10:47,

В Москве закрыта фан-зона чемпионата Европы в связи с новыми ограничениями, введенными из-за новой волны коронавирусной инфекции. Об этом посредством своего сайта сообщил мэр города Сергей Собянин.

Напомним, что чемпионат Европы стартовал в пятницу, 11 июня. Некоторые поединки континентального турнира проходят на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Сборная России в первом туре Евро-2020 потерпела поражение от Бельгии со счетом 0:3. Во втором туре подопечные Черчесова одолели Финляндию (1:0). В последнем матче групповой стадии россияне встретятся с Данией в Копенгагене.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: евро-2020, Сергей Собянин
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Комментарии (1)
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ILLNAT
18 Июня 2021, 11:42

В цивилизованных странах,где государство дорожит жизнью и здоровьем каждого своего гражданина,давно бы уже ввели жесткий локдаун. А в России власти действуют по принципу-"пускай помрет много,не беда,бабы еще нарожают."
Ну и как это называется? Думаю,понятно..

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