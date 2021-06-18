Финал чемпионата Европы-2020 могут перенести в Будапешт

Финальный поединок чемпионата Европы-2020 может быть перенесен из Лондона. Новым местом проведения матча могут назначить Будапешт, об этом рапортует The Times.

Руководство УЕФА перенесет финал в том случае, если британская сторона не предоставит гарантий на большую заполняемость стадиона из-за пандемии коронавирусной инфекции, а Будапешт сможет обеспечить отсутствие ограничительных мер.

Континентальный турнир стартовал в пятницу, 11 июня. Финал чемпионата Европы состоится в воскресенье, 11 июля.

Сборная России провела две встречи на групповом этапе, проиграв Бельгии (0:3) и одолев Финляндию (1:0).

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