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Эриксен успешно перенёс операцию на сердце

18 Июня 2021, 09:28,

Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен, выступающий на клубном уровне за миланский «Интер», перенес хирургическое вмешательство по установке имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора, рапортует Gazzetta dello Sport.

Операция прошла в четверг, 17 июня. По данным источника, уже сегодня Эриксена выпишут из госпиталя.

Напомним, что в концовке первого тайма против Дании Кристиан потерял сознание. Футболисту оказали первую медицинскую помощь, после чего увезли в больницу.

После двух туров датчане занимают последнее место в группе B. Команда завершит групповой этап матчем с Россией.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кристиан Эриксен
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