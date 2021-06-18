Эриксен успешно перенёс операцию на сердце

Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен, выступающий на клубном уровне за миланский «Интер», перенес хирургическое вмешательство по установке имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора, рапортует Gazzetta dello Sport.

Операция прошла в четверг, 17 июня. По данным источника, уже сегодня Эриксена выпишут из госпиталя.

Напомним, что в концовке первого тайма против Дании Кристиан потерял сознание. Футболисту оказали первую медицинскую помощь, после чего увезли в больницу.

После двух туров датчане занимают последнее место в группе B. Команда завершит групповой этап матчем с Россией.