​Сборная Украины прервала серию поражений на Евро

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17 Июня 2021, 18:55,
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Сборная Украины здорово провела первый тайм матча против Северной Македонии, создавая отличные моменты за счёт интересных комбинаций. Во втором тайме в игре украинской команды что-то сломалось, и она вполне могла растранжирить преимущество в два гола. К счастью для команды Андрея Шевченко, она победила со счётом 2:1.
Сборная Украины в последний раз побеждала на Евро ещё в 2012 году, когда она обыграла Швецию (2:1). После того матча украинцы провели шесть матчей на чемпионате Европы и всякий раз проигрывали – Франции, Англии, Германии, Северной Ирландии, Польше и Голландии. Наконец, неприятная серия прервалась.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины