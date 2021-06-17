​Сборная Украины прервала серию поражений на Евро

Сборная Украины здорово провела первый тайм матча против Северной Македонии, создавая отличные моменты за счёт интересных комбинаций. Во втором тайме в игре украинской команды что-то сломалось, и она вполне могла растранжирить преимущество в два гола. К счастью для команды Андрея Шевченко, она победила со счётом 2:1.

Сборная Украины в последний раз побеждала на Евро ещё в 2012 году, когда она обыграла Швецию (2:1). После того матча украинцы провели шесть матчей на чемпионате Европы и всякий раз проигрывали – Франции, Англии, Германии, Северной Ирландии, Польше и Голландии. Наконец, неприятная серия прервалась.