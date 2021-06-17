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​УЕФА не накажет Роналду за неуважение к спонсору Евро

17 Июня 2021, 17:02,

Криштиану Роналду ведёт здоровый образ жизни и не допускает употребление газированных напитков. Недавно на пресс-конференции Роналду показательно убрал со стола две бутылки напитка Coca-Cola, что можно было расценить как проявление неуважения к спонсору чемпионата Европы.

Авторитетный журналист Саймон Эванс написал на своей страничке в Twitter о том, что Криштиану Роналду не столкнётся с санкциями со стороны УЕФА за этот жест. При этом представители УЕФА напомнили командам Евро-2020 об их контрактных обязательствах перед спонсорами.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
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Комментарии (2)
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1
ARTUR
17 Июня 2021, 17:19

кока кола должна была бы в ответ дрюкнуть на бабло уефа ... а то приходит какое то и убирает рекламные продукты , не правильно все это , а потом в догонку еще один умник повторяет то же самое ...

1
ARTUR
17 Июня 2021, 17:06

а не мешало бы...

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