​УЕФА не накажет Роналду за неуважение к спонсору Евро

Криштиану Роналду ведёт здоровый образ жизни и не допускает употребление газированных напитков. Недавно на пресс-конференции Роналду показательно убрал со стола две бутылки напитка Coca-Cola, что можно было расценить как проявление неуважения к спонсору чемпионата Европы.

Авторитетный журналист Саймон Эванс написал на своей страничке в Twitter о том, что Криштиану Роналду не столкнётся с санкциями со стороны УЕФА за этот жест. При этом представители УЕФА напомнили командам Евро-2020 об их контрактных обязательствах перед спонсорами.