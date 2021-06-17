Получившего травму в Санкт-Петербурге игрока сборной Бельгии оперировали 6 часов

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17 Июня 2021, 16:45,
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Перелом дугообразной кости, который защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань получил в матче против России, оказался более тяжёлым, чем предполагалось изначально. Об этом на своих страницах сообщает бельгийский HLN. О более сложной ситуации выяснилось перед стартом операции в Антверпене. Хирургическое вмешательство должно было занять 3-4 часа, но продлилось целых 6 часов. По данным источника, если бы Кастань получил травму на 3-4 сантиметра выше, речь могла бы пойти о завершении карьеры.
Напомним, сборная Бельгии обыграла сборную России с результатом 3:0.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Бельгии, Тимоти Кастань