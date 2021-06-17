Получившего травму в Санкт-Петербурге игрока сборной Бельгии оперировали 6 часов

Перелом дугообразной кости, который защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань получил в матче против России, оказался более тяжёлым, чем предполагалось изначально. Об этом на своих страницах сообщает бельгийский HLN. О более сложной ситуации выяснилось перед стартом операции в Антверпене. Хирургическое вмешательство должно было занять 3-4 часа, но продлилось целых 6 часов. По данным источника, если бы Кастань получил травму на 3-4 сантиметра выше, речь могла бы пойти о завершении карьеры.

Напомним, сборная Бельгии обыграла сборную России с результатом 3:0.