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​Уткин: «Я точно знаю, кто получит «Золотой мяч»

17 Июня 2021, 16:27,

Известный журналист Василий Уткин посредством своего канала в Telegram высказался по поводу того, кто получит «Золотой мяч» в 2021 году.

«Теперь я точно знаю, кто получит в этом году «Золотой мяч», - такими словами начал Уткин свою свежую публикацию в канале. Журналист предположил, что награду должен получить Кристиан Эриксен, который в игре Дания – Финляндия перенёс остановку сердца.

«Просто не позволят отдать никому другому. Надо поддержать человека, а то как-то недостаточно пока поддержали», - с заметной долей иронии отметил Уткин.

Напомним, что Кристиан Эриксен продолжает проходить обследование после того эпизода.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Василий Уткин, Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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Комментарии (6)
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0
HG2017
17 Июня 2021, 17:04

Кликая на заголовок уже подумал что он видимо про эриксена. Утя для меня открытая книга )))

0
ингерман
17 Июня 2021, 16:56

ай утя тут явно коньячку перебрал.. )))

0
DezmaN
17 Июня 2021, 16:43

Причем тут Золотой мяч? Почему тогда не Нобелевскую за литературу или не Оскар; лучшего игрока чемпионата Беларуси или еще чего?

0
Zenituwka
17 Июня 2021, 17:14

Ну лучшего игрока матча дали. Хотя его точно заслужил Градецки. Видимо поэтому и иронизирует.

0
DezmaN
17 Июня 2021, 17:48

Невнимательно прочитал, короче - об**ался, забираю свои слова.

0
Zenituwka
17 Июня 2021, 18:16

Ничего страшного)

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