​Уткин: «Я точно знаю, кто получит «Золотой мяч»

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17 Июня 2021, 16:27,
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Известный журналист Василий Уткин посредством своего канала в Telegram высказался по поводу того, кто получит «Золотой мяч» в 2021 году.
«Теперь я точно знаю, кто получит в этом году «Золотой мяч», - такими словами начал Уткин свою свежую публикацию в канале. Журналист предположил, что награду должен получить Кристиан Эриксен, который в игре Дания – Финляндия перенёс остановку сердца.
«Просто не позволят отдать никому другому. Надо поддержать человека, а то как-то недостаточно пока поддержали», - с заметной долей иронии отметил Уткин.
Напомним, что Кристиан Эриксен продолжает проходить обследование после того эпизода.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Василий Уткин, Сборная Дании, Кристиан Эриксен
Кликая на заголовок уже подумал что он видимо про эриксена. Утя для меня открытая книга )))
ай утя тут явно коньячку перебрал.. )))
Причем тут Золотой мяч? Почему тогда не Нобелевскую за литературу или не Оскар; лучшего игрока чемпионата Беларуси или еще чего?
Ну лучшего игрока матча дали. Хотя его точно заслужил Градецки. Видимо поэтому и иронизирует.
Невнимательно прочитал, короче - об**ался, забираю свои слова.
Ничего страшного)