​Уткин: «Я точно знаю, кто получит «Золотой мяч»

Известный журналист Василий Уткин посредством своего канала в Telegram высказался по поводу того, кто получит «Золотой мяч» в 2021 году.

«Теперь я точно знаю, кто получит в этом году «Золотой мяч», - такими словами начал Уткин свою свежую публикацию в канале. Журналист предположил, что награду должен получить Кристиан Эриксен, который в игре Дания – Финляндия перенёс остановку сердца.

«Просто не позволят отдать никому другому. Надо поддержать человека, а то как-то недостаточно пока поддержали», - с заметной долей иронии отметил Уткин.

Напомним, что Кристиан Эриксен продолжает проходить обследование после того эпизода.