​Раскрыты первые слова Эриксена после перенесённой остановки сердца

Немецкий врач Йенс Кляйнефельд, участвовавший в процессе реанимации Кристиана Эриксена, рассказал о той тревожной ситуации на матче Дания – Финляндия. Среди прочего, он рассказал о словах Эриксена после возвращения к нему сознания.

«Он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил: «Ты вернулся?». Он ответил: «Да, я здесь». А потом он сказал: «Чёрт, мне же только 29 лет».

Я сказал ему, что опасности больше нет. Он сразу всё понял и смог положить руку себе на грудь», - рассказал Кляйнефельд Bild.

По словам врача, в таких ситуациях очень важно как можно быстрее запустить сердце. Если сделать это в первые 2-3 минуты, шансы на выживание составляют 90%. С каждой минутой промедления шансы снижаются на 10%.