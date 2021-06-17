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​Раскрыты первые слова Эриксена после перенесённой остановки сердца

17 Июня 2021, 14:27,

Немецкий врач Йенс Кляйнефельд, участвовавший в процессе реанимации Кристиана Эриксена, рассказал о той тревожной ситуации на матче Дания – Финляндия. Среди прочего, он рассказал о словах Эриксена после возвращения к нему сознания.

«Он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил: «Ты вернулся?». Он ответил: «Да, я здесь». А потом он сказал: «Чёрт, мне же только 29 лет».

Я сказал ему, что опасности больше нет. Он сразу всё понял и смог положить руку себе на грудь», - рассказал Кляйнефельд Bild.

По словам врача, в таких ситуациях очень важно как можно быстрее запустить сердце. Если сделать это в первые 2-3 минуты, шансы на выживание составляют 90%. С каждой минутой промедления шансы снижаются на 10%.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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