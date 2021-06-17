Биджиев: «Сафонов напоминает Акинфеева в молодости»

Экс-вратарь московского «Локомотива», бывший главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поделился впечатлениями от матча Евро-2020 между Финляндией и Россией (0:1).

- Эта была очень важная победа как с точки зрения турнирной таблицы, так и в плане психологии. За три дня после матча с Бельгией тренерский штаб и футболисты проделали хорошую работу. Против финнов команда вышла заряженной, играла достаточно собранно и создала несколько моментов уже в первом тайме. По итогам матча с Бельгией я отмечал, что сборной России не хватило игрока, способного обыгрывать соперников на поле, но теперь красивый гол забил Миранчук после классного дриблинга. Такое умение очень ценно против насыщенной обороны. Дзюба? Игра на него довольно прямолинейна, но он снова выиграл немалый процент единоборств. Если такой вариант проходит, то почему бы его не использовать?

При этом сборная Финляндии выглядела организованно, чётко, она знала, как ей обороняться, и очень опасно контратаковала. В ряде эпизодов нашим повезло успеть вовремя подчистить свои ошибки. В целом сборная России победила заслуженно, однако настораживает как раз то, что центральная зона обороны позволила сопернику создать несколько моментов. Надо будет поработать, чтобы не допустить такого в матче со сборной Дании, у которой во все времена хватало техничных игроков и которая будет разнообразно атаковать. Думаю, шансы в третьем туре в Копенгагене 50 на 50. Но мне до сих пор непонятно, почему в Данию не пустят наших болельщиков, хотя финских туда пустили.

Травма Марио Фернандеса – большая потеря для сборной России. Он выполняет большой объём работы как в обороне, так и в атаке. Конечно, хочется надеяться, что Марио восстановится к матчу с Данией. Караваев неплохо его заменил против финнов, но желательно, чтобы на правом фланге играл Фернандес, с учётом того, что у него есть опыт выступления на чемпионате мира.

Сафонов? Что отличает этого парня с того момента, как он дебютировал в основном составе «Краснодара», так это то, что он не подвержен каким-то эмоциям и всегда сохраняет спокойствие, не паникует и действует без мандража. Своей уверенностью Сафонов напоминает мне Акинфеева, который тоже хладнокровно начинал в молодом возрасте без лишней нервозности. Вот и против Финляндии Сафонов сыграл без срывов и ошибок. Работы у него было не так много, но ведь помните, как в первом тайме он великолепно подчистил за защитниками, когда вышел из штрафной и выбил мяч головой? Эта игра придаст Сафонову ещё уверенности, пожелаем ему успешных следующих матчей.