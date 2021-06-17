Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Названы самые быстрые игроки Евро-2020

17 Июня 2021, 08:12,

Стали известны самые быстрые футболисты чемпионата Европы-2020 по итогам первого тура. Об этом рапортует официальный сайт УЕФА.

Первое место в рейтинге занял фланговый защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, который разогнался до 33,8 км/ч. Далее расположился хавбек национальной команды Уэльса Даниэль Джеймс, развивший скорость 33,5 км/ч. Тройку лидеров замкнул представитель сборной Англии Рахим Стерлинг - 33,1 км/ч.

Континентальный турнир стартовал в пятницу, 11 июня. Изначально проведение соревнований планировалось летом 2020 года, однако было принято решение перенести Евро из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Леонардо Спинаццола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
17 Июня 2021, 09:30

И эффективный, главное! Думаю, этот краёк будет пользоваться огромным спросом на трансферном рынке летом! В этой ретроспективе хочется спросить, Италия (Ювентус) или другая страна?

0
Zenituwka
17 Июня 2021, 09:02

Интересно посмотреть сколько развивали максимум игроки сборной России))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду