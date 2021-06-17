Названы самые быстрые игроки Евро-2020

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17 Июня 2021, 08:12,
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Стали известны самые быстрые футболисты чемпионата Европы-2020 по итогам первого тура. Об этом рапортует официальный сайт УЕФА.
Первое место в рейтинге занял фланговый защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, который разогнался до 33,8 км/ч. Далее расположился хавбек национальной команды Уэльса Даниэль Джеймс, развивший скорость 33,5 км/ч. Тройку лидеров замкнул представитель сборной Англии Рахим Стерлинг - 33,1 км/ч.
Континентальный турнир стартовал в пятницу, 11 июня. Изначально проведение соревнований планировалось летом 2020 года, однако было принято решение перенести Евро из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Леонардо Спинаццола
И эффективный, главное! Думаю, этот краёк будет пользоваться огромным спросом на трансферном рынке летом! В этой ретроспективе хочется спросить, Италия (Ювентус) или другая страна?
Интересно посмотреть сколько развивали максимум игроки сборной России))