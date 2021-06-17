Жирков лайкнул пост, где сказано, что его насильно держат в сборной России

Игрок сборной России Юрий Жирков лайкнул пост комика Ильи Соболева, который написал в «Инстаграме», что футболиста насильно держат в составе национальной команды.

Юморист Илья Соболев опубликовал запись, в которой рассказал своей аудитории про Юрия Жиркова: «Это самый возрастной игрок России за всю историю чемпионатов Европы. Может быть, я загоняюсь, но если Юрию действительно нужна помощь, пусть на следующий матч выйдет в жёлтой футболке. Мы, твои преданные болельщики, всё поймём!» - говорится в сообщении.

На запись откликнулся сам Юрий Жирков, поставив «мне нравится».

В первой игре на Евро-2020 Жирков получил травму и покинул расположение сборной России.